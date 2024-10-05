台積電就近服務客戶 搶得先機

台積電（2330）昨（4）日和艾克爾（Amkor）簽署合作備忘錄，艾克爾將在亞利桑那州提供先進封裝測試服務，蘋果是雙方最大共同客戶，串起雙方的合作服務。台積電目前在美國有艾克爾、在台灣也有日月光等協力夥伴，積極在兩地就近服務大客戶。

2023年11月底時艾克爾就和蘋果共同宣布合作關係擴大，艾克爾投資20億美元擴產先進封裝測試廠，台積電總裁魏哲家當時特地讚揚，並強調雙方有多年的合作關係。蘋果營運長Jeff Williams當時表示，蘋果將堅定打造美國製造業的未來，繼續擴大在美國的投資。蘋果主導的晶片自主計畫Apple silicon將很快在亞利桑那州封裝和製造。

目前台積電在封測領域的合作夥伴包含日月光投控、艾克爾等。台積電目標在2025年上半年在美國亞利桑那州新廠量產4奈米製程技術。

日月光投控也積極卡位先進封裝商機，因應先進封裝的龐大需求，日月光投控先前斥資52.63億元購入高雄楠梓科技產業園區第一園區的K18廠房，主要設置晶圓凸塊封裝和覆晶封裝製程之生產線，除擴充先進封裝之生產量能外，以最佳產能配置，強化整體營運。