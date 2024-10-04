王美花：2大優勢難複製 台積最先進產線必在台生產

受惠半導體及AI伺服器發展，2023年台灣電子及資通訊產業占出口比突破6成，前經濟部長王美花今天表示，台灣有獨一無二綿密供應鏈體系，且台積電不可能再複製一座8000人R&D研發中心，台積電最先進產線勢必會在台生產。

王美花今天赴台灣大學專題演講「全球變局下台灣經濟發展契機」，她表示，2013年台灣電子零組件業及資通與視聽產業占出口比僅36%，到2023年已攀升至61%，除了電子及資通訊以外的其他產業，占總出口不到4成。

王美花說，2018年美中貿易戰爆發，經濟部2019年快速推出台商回台投資方案，其中廣達很早即決定將高階伺服器移回台灣生產，廣達董事長林百里告訴她，因新產線智慧化，試算過成本僅貴新台幣1元，甚至不是人民幣；且因廣達回來得早，政府也很快就找到肥美的地給廣達，她去年問林百里，林百里很肯定回來台灣增加廠房用地，對廣達作AI伺服器有助益。

王美花直言，當時政府快速動作，透過台商回台投資方案吸引廠商回流，是很正確的時機，後來外界除了喊「China+1」，也開始講「Taiwan+1」，假設政府2019年策略沒有快一點，錯過最佳時機，台商可能會直接轉移供應鏈到東南亞。

對於民主自由及極權陣營，台灣要選哪一邊，王美花認為此命題與政治無關，和現實有關，近40年來，台灣產業和美國有非常緊密的客戶關係，且半導體為台灣命脈，合作的所有國家都是民主國家，這些都是事實，「台灣沒有選擇、也不需要選，自然要和他們合作」。

王美花表示，台灣為何能在全球供應鏈站穩關鍵地位，因台灣沒有天然資源，台灣政府很早即重視科技發展，致力要把台灣科技產品做得更好，其次是台積電創辦人張忠謀當年決定專注晶圓代工，不要同時作設計，事後看這是非常成功的商業模式。

第3是台灣產業遵守美國規矩、尊重智慧財產權，第4是科學園區採一條龍服務，不僅申請建造、勞工、使用執照等都可在科學園區裡完成，且供應鏈有上千家，台積電到國外設廠後，也大力稱讚台灣科學園區模式。

王美花說，目前台積電在台灣及台灣以外生產比約為92比8，未來美國、日本及德國廠量體起來後，在台灣生產比約會落在8成至8成5，台灣仍為台積電最主要基地，且台積電最好、最先進產線勢必會在台灣生產，只要技術不斷突破，在台灣一定會繼續擴廠。

王美花指出，她會這麼篤定的原因在於，台灣有獨一無二綿密供應鏈體系，短期內看不出其他國家如何複製台灣供應鏈，其次是台積電不可能在台灣再複製一座8000人的R&D研發中心。

她說明，半導體製造和RD需要相當緊密結合，美國曾問台積電可否在台灣再設一座相同R&D研發中心，但台積電的R&D中心其實有各式各樣人才與產線互相配合，台積電不可能在台灣再複製一座一模一樣的8000人R&D研發中心。

對於台灣電子及資通訊產業占出口比突破6成，王美花也為產業說話，「不是台灣依賴半導體和AI伺服器，是包括先進國家政府在內的各國政府，都想依賴半導體，像荷蘭有艾斯摩爾（ASML），難道荷蘭政府會說出口太依賴艾斯摩爾很危險、要依賴其他產業嗎？沒有國家會這樣想。」

她強調，國家會很珍惜，在台灣這麼小、有地緣政治風險的國家，竟可發展出全世界都需要的產業。