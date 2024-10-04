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棄單率僅10%！「VANNISE｜溫倪詩」樹立直播電商新標竿

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
溫倪詩共同創辦人邱子軒希望除了國外產品，也能讓台灣優質品牌被更多人看見。圖／溫倪詩提供
溫倪詩共同創辦人邱子軒希望除了國外產品，也能讓台灣優質品牌被更多人看見。圖／溫倪詩提供

成立於2019年底的跨境直播電商「VANNISE｜溫倪詩」，憑藉獨特的經營模式與選品眼光，創造出年營收破10億元的亮眼成績。更驚人的是，在最令電商與播商賣家頭痛的棄單問題上，溫倪詩則創下平均棄單率不到10%的驚人經營成果，受到市場矚目。

台灣電商產業成長率下滑、營運壓力升溫，不論平台或是品牌皆處在變遷的浪潮之中。其中，近年隨疫情崛起的直播電商卻逆勢成長，年交易額已逾450億元，約占整體電商市場的10%。根據顧問公司麥肯錫預測，到了2026年，全球直播電商在所有電子商務銷售額占比上看20％。

知名研究機構Baymard Institute的研究顯示，電商產業消費者棄單率普遍高達70.19%。然而溫倪詩的成果遠優於行業平均水平，細究原因可發現，棄單率低的關鍵，在於其用戶關係政策以及客服方法。

發跡於加拿大的海外精品代購，溫倪詩深知客戶棄單對賣家造成的負面影響，因此從直播初期即確立原則，並與客戶明確溝通，一旦棄單就不會再繼續為其服務；寧願流失客戶也要堅持原則的做法，再加上優質節目與選品、高度負責的口碑實力，讓客戶因捨不得喪失購買的權利，更加謹慎喊單並確保結帳。

此外，溫倪詩特別投入大量資源與客服人力，提供顧客五星好評的深度客服，與用戶培養出彼此體諒，真誠溝通的互信默契，進一步降低棄單率。

對此，溫倪詩共同創辦人邱子軒指出，有些客戶還沒結帳，可能是因為在操作上不懂或遇到問題，因此公司抱持協助的態度去幫客人處理問題。根據經驗發現，往往是一些小問題，只要協助排除，客戶往往都非常樂意進行結帳。

邱子軒表示，溫倪詩的直播模式，允許在雙方同意的結單時間內完成交易，為客戶提供更大的彈性。為了進一步降低棄單率，採取一系列創新措施，如利用小額的簡訊費用取代人力催帳，不僅減少時間成本，也降低客戶與員工的壓力。

同時，將制式的簡訊內容，調整為生動活潑的文字，給客戶帶來耳目一新的感受，並在簡訊中溫馨提醒，未付款可能影響喊單權限。

這種注重細節的經營模式，不只體現在客戶服務與結帳催單，其實也體現在直播節目內容和產品供應上，贏得深度信任與熱烈迴響。

一位長期支持者留言，從不擔心在溫倪詩買到仿冒品，另外客服態度也很好，商品品質有保障，可說是直播界的良心店家。

另一位粉絲分享，溫倪詩不只是在賣東西，更是在傳遞生活的溫度與質感。每次看直播都有新收穫。

溫倪詩現已躋身台灣直播電商頂尖企業。展望未來，邱子軒說，溫倪詩不僅要將國外產品帶回台灣，也希望讓台灣的優質品牌被更多人看見。因此，除了持續開拓國際產品供應鏈，也將積極開發台灣品牌合作，希望有更多優質的台灣品牌加入直播間，感受直播的動能與生命力。

溫倪詩投入大量資源與客服人力，提供顧客五星好評的深度客服。圖／溫倪詩提供
溫倪詩投入大量資源與客服人力，提供顧客五星好評的深度客服。圖／溫倪詩提供

壓力 疫情 電商

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