國科會通過十件科學園區投資案 瑞儀光電50億最多

國科會科學園區審議會4日召開第19次會議，會中通過十件投資案，投資總額計新台幣103.58億元，包括「積體電路」的冠亞半導體、台星科竹科分公司、分子尼奧科技、碩豐精密科技；「光電」的瑞儀光電（6176）竹科分公司；「生物技術」的艾琳智農生技、元樟生物科技股橋科分公司等。此外，尚有六件增資案，合計增資31.3億元。

其中，瑞儀光電竹科分公司投資金額50億元最多，主要產品為晶圓級光學元件及相關客製化製程服務。國科會指出，瑞儀光電成立於1995年，是國內第一家專業從事背光模組研發與製造的廠商，發展至今已為全球領先的背光模組廠。

這次瑞儀光電進駐科學園區，規劃發展由半導體製程延伸而成的晶圓級光學元件，相較傳統光學元件受限運作原理所須保持既定尺寸，瑞儀光電所發展的晶圓級光學元件可將尺寸大幅微縮，且可與半導體製程相容，更加有利後端整合封裝，其相關優勢在目前以消費性電子為主的產品應用端，已受到各國際大廠強力關注。

國科會表示，瑞儀光電竹科分公司已規劃入區後，全力發展包含奈米級尺度模具、超穎透鏡、生物醫學晶片及晶圓級光學元件客製化製程服務等相關領域應用，盼藉由竹科豐富的產業供應鏈資源，建立完整的晶圓級光學元件研發中心，以提供國內外客戶更全面的光、機、電整合應用服務。

冠亞半導體投資金額為15億元，入區後將結合其母公司台亞半導體之磊晶技術與研發資源，能更加有效達成上下游整合，強化台灣在化合物半導體磊晶以及相關高功率元件開發的競爭優勢，並加速氮化鎵長晶、晶圓切片及周邊材料供應鏈等產業聚落進一步完善成型。

另有台星科（3265）投資金額12.5億元，分子尼奧科技投資金額2億元，艾琳智農生技投資0.08億元，元樟生技投資金額2億元，以及碩豐精密投資金額2億元等。