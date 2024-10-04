伊頓首度參展能源周 提供創新儲能與電力管理方案

伊頓電氣（Eaton）首度Energy Taiwan台灣國際智慧能源周，並展出的一系列先進解決方案，協助台灣企業因應一連串能源挑戰。

伊頓台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，為提供台灣客戶更完善的服務，不僅設立儲能實驗室，還擴編了客服團隊，透過在地化策略迅速回應市場需求，強化台灣市場競爭力。此外，伊頓全方位電力管理解決方案，結合了創新技術與豐富經驗，可為台灣客戶提供適切的能源管理方案，協助他們實現能源轉型與永續發展目標。

因應2050淨零碳排願景，各國政府持續推出能源政策，企業面臨的減碳要求日益嚴苛。歐盟已從2023年10月試行CBAM （碳邊境管理機制），要求申報產品碳排量數據，今年2月首次試截止的申報名單中，台灣名列碳密集產品排序前5名，未來勢必需要致力降低碳排，以維持市場競爭力。

此次展會伊頓重點展示多項創新產品與解決方案，協助各領域用戶建構最佳化能源系統，包括EnergyAware結合UPS與儲能系統，伊頓以創新技術EnergyAware關鍵電力保護儲能系統整合UPS與先進儲能功能，並透過削峰填谷、需量反應、時間電價管理等策略，在提供關鍵設備電力保護的同時，參與供電單位的電力調度，從而創造額外效益。在歐美Microsoft的資料中心已有實績，技術引進台灣之後，也有多家本土企業與高科技廠正在評估採用。

此外，兼具模組化與可擴展特色的Eaton xStorage Container電池儲能系統 （BESS），整合電力轉換系統（PCS）、電池管理系統（BMS）、能源管理系統（EMS）等多種關鍵元件，透過容器化方式提供一體化解決方案，xStorage Container支援併網及離網應用，適用於各種商業、工業及微電網情境。

至於93Li智慧鋰電池系統是伊頓針對現代資料中心與關鍵基礎設施開發的先進儲能解決方案。該系統採用三級BMS控制系統，提供多層次鋰電池保護，可大幅提升系統安全性與可靠性，適用包括資料中心、交通運輸、教育機構、半導體產業、微電網等情境。