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暴雨炸金山！朱銘美術館作品全泡水中 館方宣布休園：損失難估計

LINE投資影視內容 三大作品入圍金鐘、力爭亞洲影藝獎

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE台灣與LINE TV積極投資台灣影視內容，取得第59屆金鐘獎中，三部作品共入圍了10個獎項的亮眼入圍佳績。包括《沈睡的水下巨人》、《極島森林2》，以及與華視共同出品的《華麗計程車行》。

LINE台灣暨LINE TV執行長陳立人表示，《華麗計程車行》與《沈睡的水下巨人》在日前公布的亞洲影藝創意大獎中，分別入選最佳OTT原創作品與最佳攝影（非劇情類），將代表台灣與其他國家入圍者角逐最後獎項。

陳立人表示，LINE長期耕耘台灣的影視內容產業、挖掘有潛力的IP、產出優秀的影視作品，透過LINE生態系推廣讓更多人看到台灣有很多優秀的內容創作，LINE認真在台灣投資影視內容產業，「我們不僅挖掘、轉譯IP，我們也相信串聯在地的團隊與資源更能創作出真正觸動人心的好作品。入圍金鐘獎證明努力的方向是對的，這不僅是階段性的成就，更是未來的起點。未來會繼續發揮LINE的影響力，支持更多有潛力的作品和創作人才，讓台灣的作品不僅在本地綻放，也能推向國際市場」。

《沈睡的水下巨人》是LINE台灣首次投資出品的台灣海洋生態紀錄片，透過探索隱藏在台灣周邊海域的沉船故事，展現海底世界的美麗與脆弱，同時喚起社會對海洋生態危機的關注，入圍第59屆金鐘獎自然科學紀實節目、節目類節目創新獎以及節目類攝影獎。製作人李景白表示，他為這個紀錄片在水下待超過600個小時以上，「好想拿攝影獎」，作為一個製作人，這是非常高的榮耀。他表示，《沈睡的水下巨人》耗時兩年、下水超過六百趟拍攝，就是希望可以把在水下所看到與感受到的美與哀愁，傳遞給更多人看見。

LINE 巨人 金鐘獎

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