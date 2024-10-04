快訊

20%容積獎勵「不法利益達111.7億」 北檢聲請扣押京華城土地獲准

抓到了！北市街頭割頸案警鎖定拾荒者 今午查獲1街友

系微攜技嘉、雙鴻 於OCP展示運算及散熱技術解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）宣布其公司在網路基礎建設、伺服器運算和資料中心液態冷卻應用領域的重要合作夥伴，將於2024年10月15至17日在美國加州聖荷西舉行的2024 OCP全球高峰會上共同展示及推廣系微最佳化的網路與資料中心韌體技術解決方案。

OCP全球高峰會（OCP Global Summit）匯聚了IT及開源社群中最頂尖且富有遠見的人才。技嘉（2376）旗下技鋼、啟碁（6285）及雙鴻（3324）將於活動上向與會者分享和展示如何透過系微豐富且功能強大的韌體解決方案。

系微表示，包括InsydeH2O UEFI BIOS和Supervyse OpenBMC韌體產品，來幫助推動產業發展，進而為各類型的資料中心基礎設施設備，其中涵蓋伺服器運算節點、網路、冷卻液分配裝置（CDU）散熱技術等多元應用領域，提供領先業界的系統管理軟體技術方案與服務。

此外，在活動第三天，系微將與AMD共同發表主題為「Bringing AMD OpenSIL Platforms to Life Using Insyde’s Open UEFI Software Debug Engine (透過系微UEFI軟體除錯引擎加速AMD OpenSIL平台開發」的演說。

系微

延伸閱讀

AMD下周AI活動上秀產品 分析師：可望催動其股價漲勢

瓜分英特爾的贏家們

高盛喊買七家台廠

技嘉全面供應 AmpereOne 處理器伺服器

相關新聞

第19次園區審議會 國科會：投資逾103億、增資31.3億

國科會今召開科學園區審議會第19次會議，會中通過10件投資案，投資總額計新台幣103.58億元，此外尚有6件增資案，合計...

台塑新智能彰濱電芯廠11月量產 全固態電池10月試產

台塑新智能投資的彰濱電芯及模組廠第一期完工落成，預計11月正式量產，今年參與2024台灣國際智慧能源周，特別結合數位影音...

NCC修法要求通傳業者強化個資保護 違規最重罰1500萬

NCC今天通過修法，通傳事業蒐集處理個資時，要告知民眾去識別化處理方式，也要求中大型業者限時取得相關國內外標準驗證，強化...

張忠謀談自傳「有興趣就去買」 盼台灣出現3類貢獻者

台積電（2330）創辦人張忠謀4日出席第五屆蔡萬才貢獻獎，會前受訪回應，證實將出席10月26日的台積電運動會，被詢問到親...

東元擬攻綠電交易 建智慧售電管理系統

機電大廠東元總經理范炘今天表示，東元規劃綠電交易納入事業版圖之一，因應綠電交易市場，東元將建立智慧化售電業務管理系統

康鈦科技參加台北國際印刷機材展 大秀科技肌肉

震旦集團旗下康鈦科技將於10/3~6參加兩年一度的「TIGAX24台北國際印刷機材展」，以「碳索AI·智領未來」為題，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。