台塑新智能彰濱電芯廠11月量產 全固態電池10月試產

台塑新智能投資的彰濱電芯及模組廠第一期完工落成，預計11月正式量產，今年參與2024台灣國際智慧能源周，特別結合數位影音打造「電芯走廊」，首度呈現彰濱電芯廠製程技術；此外全固態電池研發也跨出一大步，試製生產線10月起將分兩階段陸續完成，這次在展場中透過實驗室互動概念，展示全固態電池高安全性及應用。

台塑新智能董事長王瑞瑜宣布，旗下子公司台塑尖端位於彰濱工業區2.1GWh磷酸鋰鐵電芯及模組廠正式竣工，自2023年動土以來，歷經逾500個日子、近17萬人次施工，建廠團隊日夜兼程、投入無數資源，全程堅持最高品質標準及嚴格安全規範，現已成為全台灣最大規模且高度自動化的鋰鐵電芯生產基地，包括「合漿、塗布、輥分、切卷、組裝、烘烤、注液、化成」八大工序，全程在地製作、在地把關，補齊國產電池產業鏈最重要一塊拼圖。

王瑞瑜指出，全球正加速邁向低碳轉型道路，儲能、電動運輸及新興能源技術進化速度驚人，市場對創新解決方案需求潛力巨大，面對不斷變化的產業格局，台塑新智能深耕關鍵技術並積極提前部署，已購置彰濱24.83公頃土地，展開電芯及模組廠第二期前置作業，預計一、二期總產能將擴建至5GWh以上，且同時建設電池回收廠以完備循環經濟體系，為新能源的長遠發展奠定堅實基礎，引領產業及社會轉型。

台塑新智能總經理劉慧啓表示，在目前國際政治及貿易局勢變動下，台灣電芯展現出顯著的競爭優勢，因此早在彰濱電芯廠落成前，就接獲許多國內外廠商洽談訂單，包括儲能系統、不斷電系統（UPS）及電動車用等。

今年台塑新智能首次展出電動大巴電池模組，未來也會持續以高能量密度及長循環壽命的國產電芯，與車廠合作開發動力電池包，應用於各式電動商用車及乘用車。

劉慧啓表示，為布局下世代電池技術，且有別於業界目前多數仍含有電解液之半固態、準固態電池，台塑新智能攜手明志科大投入完全不含電解液的全固態電池技術，目前為實驗室研發驗證階段，持續進一步測試與優化，已獲得台、美、中、日等國19項專利，另有10項專利申請當中；試製生產線第一工段將於10月完工，執行正極、負極、固態電解質膜三大關鍵元件製作工序，明年則可完成第二工段，進行軟包型全電池堆疊與組裝，將率先試用於消費性電子產品。