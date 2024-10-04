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FCCL 龍頭台虹攜手日 TAZMO 攻半導體 董事長這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台虹董事長孫達汶(左)出席攜手日TAZMO聯盟記者會。記者尹慧中／攝影
台虹董事長孫達汶(左)出席攜手日TAZMO聯盟記者會。記者尹慧中／攝影

日本TAZMO株式會社（TYO：6266）與FCCL龍頭台虹科技（8039）（TW：8039），4日於台北舉行「台日半導體合作備忘錄」公開簽署儀式暨記者會。在資策會董事長黃仲銘主持見證下，共同締結T&T產業合作聯盟，並獲得眾多國內外供應鏈合作夥伴代表出席支持，包含美光、友達（2409）等皆派代表與會。

台虹提到，半導體技術演進，除了設備，材料也越來越重要，設備、先進技術與材料三者缺一不可，雙方合作可快速提供客戶材料與設備共同解決方案。

TAZMO株式會社是日本頂尖半導體設備供應商，其產品因優異的品質及良好的服務被國內外主要半導體廠商廣泛採用。台虹科技為全球軟性印刷電路板材料領導供應商，近年投入半導體先進封裝材料研發有成，特成立子公司台虹應用材料專注於半導體客戶服務，現產品已成功打入國內外先進封裝供應鏈，產品品質深獲肯定。

TAZMO與台虹科技認同彼此技術及客戶服務能力具高度互補性，為強化彼此合作關係以提供客戶更好的服務，雙方合意簽署「台日半導體合作備忘錄」，締結「台日半導體產業合作聯盟」，聯盟名稱以TAZMO與台虹TAIFLEX 英文名稱，取其字首命名為T&T聯盟，展現日本設備廠與台灣先進材料廠透過聯盟合作，整合彼此資源以強化供應鏈服務的企圖心。

法人表示T&T聯盟所服務的目標客戶涵蓋國內晶圓代工及晶圓封裝等一線大廠，透過日本原廠技術支援及國內即時服務能力，擴大聯盟對客戶的產品及服務項目。

合作備忘錄在財團法人資訊工業策進會黃仲銘董事長見證下，由TAZMO佐藤泰之社長及台虹科技孫達汶董事長共同簽署，後續雙方將針對半導體先進封裝製程領域，共同開發產品及應用，提供客戶完整且即時的解決方案，攜手拓展海內外半導體先進封裝市場。

據悉，雙方已在高雄設立聯合實驗中心，與此同時TAZMO位於高雄之南部辦公室也已正式運作，雙方合作將更為緊密。隨著南部半導體S廊帶持續獲得國內及國際性指標半導體公司加碼投資及AI應用對高階半導體先進封裝技術的需求持續快速增長，相信TAZMO與台虹合作創立的T&T聯盟，將為南部半導體S廊帶及其它國內外客戶帶來高品質的產品與服務，與客戶共同攜手成長，打造強韌且即時服務的在地化供應鏈。

台虹董事長孫達汶出席攜手日TAZMO聯盟記者會。記者尹慧中／攝影
台虹董事長孫達汶出席攜手日TAZMO聯盟記者會。記者尹慧中／攝影

半導體 台虹 日本

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