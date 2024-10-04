網路身分認證廠來毅 將推AI風險管理與評估方案、明年第1季登興櫃

網路身分認證廠來毅數位日前首次舉辦Keypasco高峰會，近期將推出AI風險管理與評估方案，方便客戶在部署零信任方案時，一條龍式的整合、維護與管理。來毅數位預計明年第1季登錄興櫃，朝資本市場邁進。

來毅數位科技成立於2012年，總部設於台灣，研發團隊來自台灣及瑞典，並於荷蘭、日本及美國設立營運子公司，通路夥伴遍及全球20個國家，專注以自有研發技術，提供客戶多元化的軟硬體網路身分認證服務，包括零信任網路存取方案（ZTNA）、多因素認證方案、FIDO認證等各種網路身分認證服務。

來毅Keypasco系列方案已取得16個國家六項國際發明專利，全球月活躍用戶超過千萬人，涵蓋金融、政府、不動產、線上遊戲、健康醫療、智慧建築、電商、高科技製造業、以及一般企業等產業。

來毅成立初期以安控要求最高水準的金融產業切入，目前國內已有超過40％的金融單位都是Keypasco服務的客戶，其中，華南銀行2015年率先導入來毅數位科技的「互動式行動認證機制」，短短三個月內順利上線，成為金融3.0成功典範。

來毅是台灣少數取得資安院認證參與政府數位轉型計畫的廠商，其中Keypasco驗證方案是目前國內唯二通過資安院零信任第一階段身分鑑別與第二階段設備鑑別的產品。

來毅數位舉辦的Keypasco高峰會，吸引來自台灣、印度、約旦、泰國、沙烏地阿拉伯、巴西、新加坡等國客戶與合作夥伴，集結金融、科技、通訊等領域的頂尖企業管理層，超過150人參與，共同探討資安領域中數位身分認證與零信任網路存取的未來發展。

來毅2024年Keypasco高峰會以「引領創新，全球布局」為主題，展示公司自主研發的六大身分治理與認證解決方案，除市場所熟悉的Keypasco FIDO、Keypasco Platform、Keypasco Zero Trust Network Access、Keypasco Enterprise方案外、也將推出Keypasco＋新服務「KeypascoID Federated Single Sign On（聯合單一登入）平台服務」、及「Keypasco Proximity（近場認證）方案」。