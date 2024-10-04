NCC修法要求通傳業者強化個資保護 違規最重罰1500萬

NCC今天通過修法，通傳事業蒐集處理個資時，要告知民眾去識別化處理方式，也要求中大型業者限時取得相關國內外標準驗證，強化個資保護，若違規最重可開罰新台幣1500萬元，修正草案預計最快明年初上路。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行委員會議，審議「國家通訊傳播委員會指定非公務機關個人資料檔案安全維護辦法（安維辦法）」部分條文修正草案，後續將預告60天。

NCC表示，草案主要新增通訊傳播事業蒐集或處理個人資料時，要依照個人資料保護法第8條及第9條規定，告知當事人相關事項，也要揭露採用去識別化處理的方式。

NCC也增定若為「年營業總額達新台幣1億元以上」或「持有用戶個人資料達10萬筆以上」的通傳業者，要在新修正條文發布施行後1年內，業者蒐集個資若採無從識別技術處理方式，要取得國內或國際相關標準驗證，增進用戶信賴。

NCC官員受訪說明，因應近年大數據應用與人工智慧快速發展，希望強化業者個資保護能力。這次安維辦法修正都有先跟中大型業者溝通過，考量營業額或持有個資數量後，主要受規範的包括3大電信、10多家有線電視系統業者以及部分固網業者。

如果通傳業者沒遵守安維辦法規定，NCC官員指出，罰則回歸個資法第48條第2項與第3項，可開罰2萬元以上、200萬元以下罰鍰，屆期未改正者，可按次罰15萬元以上、1500萬元以下罰鍰；情節重大者，可罰15萬元以上、1500萬元以下罰鍰，並令其限期改正。