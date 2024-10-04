友達智慧能源解方全面升級 多元應用啟動淨零建築關鍵力

友達光電（2409）在4日登場的「台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）」，展示全面進化的光儲合一整合式場域應用與能源管理效益，並因應量體持續提升的能源應用，同步升級能源安全防護及展示節能解方，以全方位的智慧能源技術與生態圈整合力，引領能源轉型效率提升，縮短人們與淨零生活的距離。

友達能源事業群總經理林恬宇表示，對應淨零浪潮下的多元需求與場景應用，友達持續深化能源轉型技術以提升效率，並跨工商廠辦與住宅建物，提出建築光電、住宅型儲能智慧化、全方位電廠建置及助攻企業節能等能源解決方案，並鎖定智能運維與安全裝置設備的研發再進化，以全方位綠電專家之姿攜手綠色生態圈夥伴，共同推動台灣能源產業革新，打造永續未來。

瞄準《2050淨零排放》路徑，建築為關鍵減碳角色，友達整合光儲系統，為住宅、工業及商業廠辦等不同需求的淨零建築提供解決方案。透過深化光電建築一體化（BIPV，Building-integrated Photovoltaics）整合服務，友達推出第四代複合型建材SunSteel光電整合型浪板，可提升15%發電效能，並具快速安裝、輕量化優勢，亦獲國際IEC與國內VPC認證安全、防漏、耐候標準，大幅提升住宅建v設計、施工便利、視覺美觀等綜效。

在建材之外，軟體技術的搭配將發揮最佳綜效，友達為電器智能化應用研發的關鍵設備為智慧電箱SPP（Smart Power Panel），為能源管理與電力控制的核心，將能源資訊可視化，整合儲能、太陽能系統及電動車充電樁等各項設備，用戶可透過遠端管理能源使用，達成節能、節費效果，並確保電力系統穩定。

企業在對應減碳政策及永續經營時，能源規劃為其中關鍵，特別是用電及節能管理。友達研發PowerVeillance智視監控管理系統，可透過簡易安裝，以單一設備收集用電資訊，即時提供用電狀況，並支援設定用電與節能目標，亦可快速匯出詳細用電表，不僅實現節能可視化，亦協助企業深入分析用電狀況，做為能源效率優化之依據，進而快速設定能源管理策略。