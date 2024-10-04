因應電網革新 台達電搶先布局 All-in-One 儲能系統

台達電（2308）4日在Energy Taiwan 2024台灣國際淨零永續展暨台灣國際智慧能源周展會中，基於長期耕耘的電力電子核心技術，以「賦能永續 引領未來」為題，展示因應智慧電網趨勢而整合旗下能源產品、廣泛應用於不同場域的能源解決方案。

包括將電池及變壓器、控制系統、配電盤整合於貨櫃中的All-in-One儲能系統DELTerra系列；可有效減少交直流轉換的固態變壓器（Solid-State Transformer, SST）以及基於AIoT技術、透過DeltaGrid®能源管理平台賦能的MW級充電設施與V2H/V2G等產品與方案，以台達創新的高效能源轉換與控制技術，實現由再生能源驅動，穩定且具有韌性的智慧低碳電網。

台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群副總經理徐瑞源表示，因應低碳減排趨勢，國際間開始積極尋求潔淨替代能源。隨著電力來源多樣化、微電網及AI技術推進，電網由傳統單向發電逐步走向多來源、分散式及雙向傳輸的智慧電網，需要高度整合、即時、彈性的能源基礎設施才能有效因應。

台達電的全方位能源解決方案，包含DELTerra系列儲能系統新品與MW高功率充電方案，以及固態變壓器（SST）及氫能源方案等前瞻產品。為滿足企業減碳需求，更推出台達能源綠電整合服務，不僅售電，更透過軟體匹配及顧問諮詢，為企業擬訂客製化綠電採購與節能減碳方案。以期從表前到表後應用，維穩電網韌性，滿足各場域能源管理需求。

台達All-in-One儲能系統DELTerra系列在本次展覽中首次登場，推出電網級的DELTerra U系列以及針對工商應用的DELTerra C系列，DELTerra U為MW級的全液冷儲能系統，將2.5MW的PCS與5MWh儲能電池及變壓器、控制系統、配電盤整合於兩個20呎貨櫃中。All-in-One設計可降低大規模電網級案場的現場施工時間與複雜度；DELTerra C針對工商業提供一體式儲能方案，實現交貨即安裝，可快速建置並預留擴容彈性。

在氫能源領域，台達電同時展示包含製氫電源、水電解製氫及燃料電池的氫能解決方案。而為滿足電動物流車隊、重型卡車、高速公路快充站等場站規模大、充電功率高的快充需求，台達則推出MW充電站解決方案，以直流耦合架構，整合再生能源與儲能，減少交直流轉換的能耗損失，同時優化大場域整體布建成本，提升能源使用效益。