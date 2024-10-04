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張忠謀談自傳「有興趣就去買」 盼台灣出現3類貢獻者

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊即將在11月底問世。聯合報系資料照
台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊即將在11月底問世。聯合報系資料照

台積電（2330）創辦人張忠謀4日出席第五屆蔡萬才貢獻獎，會前受訪回應，證實將出席10月26日的台積電運動會，被詢問到親筆撰寫的個人自傳下冊將問世，與上冊相隔26年，是否透露內容？張忠謀微笑說，如果大家有興趣，就去買一本。

張忠謀說，這兩天颱風天在家裡，除了看電影，也買了書。傳出自傳將在11月底出版，將親筆寫下創辦台積電過程，他回應，如果大家有興趣，就去買一本。

張忠謀致詞指出，前四屆貢獻獎得獎主，涵蓋社會公益、醫療服務貢獻等等領域，每一屆決審都詳細討論，深怕有遺珠之憾，可以發現台灣社會中，貢獻社會服務人群的正向力量，正處處可見。

張忠謀指出，每一屆貢獻獎的被推薦者，都是不同領域的佼佼者，台灣社會有不同服務以及貢獻，認同蔡萬才家族創立這個獎項的目的，是希望獎勵這些對社會有貢獻正向力量的人，讓他們繼續在社會發光、有影響力，也讓社會有依存學習榜樣。

話鋒一轉，張忠謀說，稍有遺憾的是，被推薦者比較缺乏財經管理、科學生技以及認知教育等類別的個人或團體，期望在往後，有機會出現這類的被推薦者。

台積電 張忠謀

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