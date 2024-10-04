快訊

雨炸金山萬里！溪水暴漲 陽金公路、台二線多處淹水路斷

12強賽／中華隊戰力打折！張育成手指受傷 婉謝參戰

名嘴張友驊跌倒頭部重創「非心肌梗塞」 裝葉克膜急救中

聯寶營收／9月6514萬 月增20.5%、年增50.25%創新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯寶（6821）4日公布9月合併營收6,514萬元，月增20.5%、年增50.25%，創單月歷史新高；今年第3季合併營收1.62億元，季增28.24%、年增21.02%，創歷年單季新高；累計今年前3季合併營收4.03億元，微幅年減2.85%。

聯寶表示，受惠網通產業景氣逐步回溫，包括歐美地區商業用戶網通需求陸續增加，尤其印度地區電信商積極擴建5G網路基礎設施，再加上因應中國大陸十一長假客戶提前備貨，帶動網通產業客戶訂單出貨力道，推升整體產能稼動率表現。

此外，在無線充電業務方面，同步受惠新品業務接單良好斬獲下，在生產效率優化、掌握上游模組良好供貨，有助Qi 2無線充電新品出貨放量，帶動9月、第3季合併營收同步創新高。

聯寶指出，看好無線充電技術廣泛導入多元領域與終端設備，不僅帶來更為便利生活應用，也減少線材需求，近期觀察蘋果最新推出AirPods 4支援MagSafe或Qi無線充電，並將不再附贈USB-C充電線，及柏林消費性電子展（IFA）展會中，包括無線充電聯盟、家電品牌業者展示智能無線家電等，積極推廣打開無線充電功能市場應用，有助創造聯寶無線充電業務的拓展。

展望第4季，聯寶表示，仍深化磁性元件、無線充電業務研發技術投入，並精實供應鏈良好管理、及深化客戶業務合作黏著度，除有望磁性元件業務隨著歐美、東南亞網路基礎建置投入，Wi-Fi 7規格升級趨勢下，延續整體業務良好動能，同時，已正式取得健身器材無線充電應用訂單，預計第4季陸續小量出貨，且因應年底前傳統消費旺季，積極衝刺無線充電OEM/ODM業務接單，以期帶動未來營運的表現。

無線充電 營收

延伸閱讀

精測9月營收 攀21個月高點

中華精測9月營收創21個月新高 AI挹注拚逐季成長

Nike財報失色 台廠：品牌復甦快慢不一

奇鋐、東陽 四檔活跳跳

相關新聞

傳英業達獲新單 墨國產線為支應所需、再釋主管級職缺

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，在市場上有「伺服器主機板一哥」的美譽，不過隨著市場需求的不斷攀升，團隊也...

張忠謀談自傳「有興趣就去買」 盼台灣出現3類貢獻者

台積電（2330）創辦人張忠謀4日出席第五屆蔡萬才貢獻獎，會前受訪回應，證實將出席10月26日的台積電運動會，被詢問到親...

東元擬攻綠電交易 建智慧售電管理系統

機電大廠東元總經理范炘今天表示，東元規劃綠電交易納入事業版圖之一，因應綠電交易市場，東元將建立智慧化售電業務管理系統

康鈦科技參加台北國際印刷機材展 大秀科技肌肉

震旦集團旗下康鈦科技將於10/3~6參加兩年一度的「TIGAX24台北國際印刷機材展」，以「碳索AI·智領未來」為題，結...

短影音競爭激烈 YouTube 將推出3分鐘 Shorts 功能

全球網路用戶瘋迷短影音，YouTube 4日宣布針對 YouTube Shorts 推出一系列更新，讓創作和互動變得比以...

緯創大馬廠訂單升溫 啟動全新「外部倉庫」以滿足所需

代工大廠緯創（3231）近年受到AI巨浪的助攻，不僅手握輝達GPU基板代工大單，更入手CSP雲端服務供應商的伺服器訂單，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。