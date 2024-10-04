聯寶營收／9月6514萬 月增20.5%、年增50.25%創新高

聯寶（6821）4日公布9月合併營收6,514萬元，月增20.5%、年增50.25%，創單月歷史新高；今年第3季合併營收1.62億元，季增28.24%、年增21.02%，創歷年單季新高；累計今年前3季合併營收4.03億元，微幅年減2.85%。

聯寶表示，受惠網通產業景氣逐步回溫，包括歐美地區商業用戶網通需求陸續增加，尤其印度地區電信商積極擴建5G網路基礎設施，再加上因應中國大陸十一長假客戶提前備貨，帶動網通產業客戶訂單出貨力道，推升整體產能稼動率表現。

此外，在無線充電業務方面，同步受惠新品業務接單良好斬獲下，在生產效率優化、掌握上游模組良好供貨，有助Qi 2無線充電新品出貨放量，帶動9月、第3季合併營收同步創新高。

聯寶指出，看好無線充電技術廣泛導入多元領域與終端設備，不僅帶來更為便利生活應用，也減少線材需求，近期觀察蘋果最新推出AirPods 4支援MagSafe或Qi無線充電，並將不再附贈USB-C充電線，及柏林消費性電子展（IFA）展會中，包括無線充電聯盟、家電品牌業者展示智能無線家電等，積極推廣打開無線充電功能市場應用，有助創造聯寶無線充電業務的拓展。

展望第4季，聯寶表示，仍深化磁性元件、無線充電業務研發技術投入，並精實供應鏈良好管理、及深化客戶業務合作黏著度，除有望磁性元件業務隨著歐美、東南亞網路基礎建置投入，Wi-Fi 7規格升級趨勢下，延續整體業務良好動能，同時，已正式取得健身器材無線充電應用訂單，預計第4季陸續小量出貨，且因應年底前傳統消費旺季，積極衝刺無線充電OEM/ODM業務接單，以期帶動未來營運的表現。