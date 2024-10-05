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數發部網路詐騙通報查詢網APP 開放民眾下載測試

中央社／ 台北4日電

數發部今天宣布，目前網路詐騙通報查詢網APP開放民眾下載測試安卓版跟iOS版本；若有公眾人物飽受詐騙集團偽冒身分之苦，也可透過APP通報，數發部將要求平台下架詐騙廣告

數位發展部推動「網路詐騙通報查詢網」，預計推出網頁版跟APP版本，今年8月下旬起開始內部測試，預計今年第4季正式上線。

數發部今天發布臉書貼文說明，民眾如果在網路上看到疑似詐騙訊息，可以把訊息的網址貼到APP中，查詢是否已經有人通報了同一個訊息，並了解此訊息是否已確認為詐騙。若尚未有人通報過這則訊息，民眾也可以立即通報。

此外，不少平台上會看到偽冒名人的詐騙廣告，數發部指出，如果有公眾人物飽受詐騙集團偽冒身分之苦，公眾人物也可以透過APP，把詐騙網址通報給數發部，數發部會盡速通知Facebook、LINE、Google、IG等社群平台，要求平台下架詐騙廣告。

另外，數發部的AI程式在網路上掃描到疑似偽冒名人身分的詐騙廣告時，也會迅速的跟名人確認，並通知社群平台要求下架。

根據網路詐騙通報查詢網APP過去一個月統計，通報疑似詐騙訊息總數為5.5萬則，確認是詐騙訊息為2.7萬則，確認非詐騙訊息為1.2萬則，其餘則可能是高風險訊息、尚待處理或重要性低等訊息。

數發部9月底也預告詐欺犯罪危害防制條例（防詐條例）相關子法，要求網路廣告平台若被通知有刊登詐騙廣告，應在24小時內下架處理。根據防詐條例，平台若沒在期限內移除網路詐騙廣告，數發部可開罰新台幣50萬元以上、1000萬元以下罰鍰，情節重大者，可罰250萬元以上、1億元以下罰鍰，最嚴重則可封鎖網域。

APP 廣告 詐騙集團

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