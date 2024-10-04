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研華已完成對 AURES 第一階段股份收購 新品牌正式亮相

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）4日正式宣布已成功完成對法國知名POS和Kiosk品牌公司AURES Technologies SA第一階段的股權收購，包括從AURES大股東收購股票1,430,381股，並認購一筆AURES新發行可轉債共兩百五十萬歐元。隨著此次收購的完成，AURES未來將重新命名品牌為「ADVANTECH-AURES」進軍市場。

新品牌將承襲AURES的品牌精神和價值主張，並注入研華多年來在產業的堅強實力，以提供更多價值驅動的產品和服務為使命，秉持成為智慧城市服務關鍵角色的願景，同時專注於零售和餐飲業，目標成為全球智慧零售整合方案及服務領導廠商。

新任AURES執行長暨研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，未來雙方將充分利用彼此的專業知識及業務基礎，全方面升級產品服務並擴展至快速變化的市場。AURES在產品創新和行業領導方面擁有卓越的成績，品牌和渠道網絡遍布歐洲、澳洲和美國，以及在美國的RTG服務網絡。通過此次順利合併，「ADVANTECH-AURES」將進一步強化品質、設計和整合AIoT解決方案，為客戶提供更廣泛豐富的產品組合。

AURES創始人兼董事長Patrick Cathala表示：「自2023年10月AURES與研華選擇彼此為合作夥伴以來，直到今日順利交易完成，這一切的合作都是建立在深思熟慮和共同願景的基礎上。在過去35年裡，AURES以工匠精神創造產品，並以熱情服務客戶，我們深切為團隊共同取得的成就感到自豪。這次的合作象徵著AURES全體成員與研華將一起開啟新冒險的重要篇章。攜手並進，我們將變得更強大。」

研華在完成本階段股權交易後，將向法國金融市場管理局（AMF）提交對AURES所有未持有股份（不包括庫存股）的公開收購要約，收購價格與此次股份收購相同，為每股6.31歐元。

研華 美國 願景

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