研華參加能源周 助力企業低碳化、數位化雙軸永續轉型

研華（2395）以「AI助力企業低碳化、數位化雙軸永續轉型」為題，偕同產業永續生態系夥伴、共同於10月4日至6日參與2024年台灣國際智慧能源周與台灣國際淨零永續展。研華本次展出WISE-IoT智慧物聯網解決方案，包含碳管理、能源管理、智慧設施管理、綠電、空調空壓AI控制節能、生成式AI應用等六大精彩主題，提供各產業部署低碳化和數位化的永續管理藍圖。

研華科技WISE-IoT事業群副總經理蔡奇男表示：「近年來隨著疫情影響持續發酵、供應鏈挑戰加劇，加上全球邁向淨零碳排的壓力，企業必須積極推動數位轉型，以提升效能並實現ESG目標。研華以41年來所累積的核心AIoT技術能力研發一系列的WISE-IoT企業永續解決方案，不只協助研華企業本身邁向ESG、淨零目標，也同時立下『永續地球的智能推手』的願景，致力協助台灣與全球產業加速邁向數位化與低碳化永續的未來。」

研華科技WISE-IoT事業群iEMS智慧能源管理事業部資深總監林美真表示：「研華科技打造iEMS智慧能源管理系統，以智慧化管理、綠色節能、自動控制和AI創新應用為核心，利用生成式AI技術主動提供節能策略，幫助企業掌握各國能源法規、提供即時監測、整合專家意見，並打造永續生態系，助力企業邁向智慧化、低碳化永續轉型之路。」

為提供各產業更多創新的生成式AI應用方案，助力企業達成永續淨零碳排目標，本次研華攜手永續生態系夥伴聚焦展出六大主題方案，包含ESG、碳輔導與碳管理、能源管理、智慧設施管理與節能、人工智慧及生成式AI工具與應用、WISE-IoT、綠電、綠能、綠權與永續生態鏈等。