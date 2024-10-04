AI浪潮企業成立算力中心 大同看好帶動電廠設備更新
大同總經理沈柏延今天表示，電力事業在手訂單超過新台幣150億元，因國內競爭已趨平衡，看好人工智慧（AI）算力中心成立帶動電廠設備更新。
台灣國際智慧能源週今天登場，沈柏延指出，企業可望購賣設備，成立AI算力中心，發電廠設備更新，發電量增加，為了使用電更平順，在光電系統使用、儲能使用需求將是非常重要議題。
他說，電價上漲無可避免，但如何選到一個適合的節能方案，將是企業必須思考的課題。大同賣綠電，有自己的電廠，也賣綠電設備，設備銷售重點在東南亞、日本及美國，其中東南亞市場著重越南、印尼，日本市場鎖定電表、馬達、變壓器，美國則看好馬達及變壓器需求，根據不同區域跟業務組合，強化銷售。
沈柏延強調，美國對電力需求非常旺盛，電力公司超過100家，如何跟不同公司配合，將是大同業務重點；大同除了已經取得合作默契的美國阿肯色州電力市場，也會爭取其他州更多龐大市場的合作機會。
他透露，大同電力事業將爭取塑化業的訂單，也期盼能獲得鴻海等電動車業者的合作機會。
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