東元擬攻綠電交易 建智慧售電管理系統
機電大廠東元總經理范炘今天表示，東元規劃綠電交易納入事業版圖之一，因應綠電交易市場，東元將建立智慧化售電業務管理系統。
受颱風山陀兒影響，台灣國際智慧能源週展會，延至今天起至6日舉行，東元以儲能系統與能源管理系統、綠電交易與售電營運管理、太陽能智慧管理系統3大主題，首度參展，會中總經理范炘接受媒體聯訪。
范炘指出，東元除了推出各項再生能源發電、儲能系統等監控和管理技術，也開發售電營運管理系統，未來可協助企業檢視售電收入，確保發電量和售電達成目標。
范炘也透露，東元持續規劃了解電力買賣市場，未來綠電交易將納入東元事業版圖之一，建立智慧化售電業務管理系統。
東元說明，智慧化售電業務管理系統特色包括一站式管理電廠售電收入、即時監控發電量、互動式管理介面等。
東元表示，即將推出的智慧化售電業務管理系統，可望為未來綠電交易市場，提供更精準和高效的服務。
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