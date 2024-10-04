康鈦科技參加台北國際印刷機材展 大秀科技肌肉

震旦集團旗下康鈦科技將於10/3~6參加兩年一度的「TIGAX24台北國際印刷機材展」，以「碳索AI·智領未來」為題，結合豐富多彩的人機協作場景與環保生態的親自然視覺設計，帶領參觀者一同探索AI智能印刷新未來。

康鈦科技參加 TIGAX 24印刷展，透過展演印刷流程，提供AI智能解決方案，實踐高效、永續目標。

康鈦科技指出，在數位轉型浪潮中，AI成為提升生產效率與人機協作的關鍵。康鈦引進Konica Minolta大型數位印刷機，持續推動智能印刷於環保領域的創新及應用，此次展會展示的數位印刷工廠概念，結合多款印刷設備與智能監控系統，包括「廣色域印刷設備、高印量印刷設備、黑白印刷設備、數位標籤印刷設備及數位燙金設備」，提供一站式解決方案，協助印刷產業邁向更智能、高效、可持續的未來。

Konica Minolta創立150年來，以專業技術提供友善環境的可持續性方案，協助顧客和社會解決未來面臨的環境挑戰。康鈦今年除了展示Konica Minolta 的先進設備外，在智能印刷解決方案上推出「AccurioPro Dashboard智能監控面板」，能即時追蹤設備狀態，分析紙張和碳粉的使用情況，有效提升生產效率，減少資源浪費，落實永續環保與人機協作趨勢。

本次印刷展主打設備四大亮點之一的新一代廣色域數位印刷系統「AccurioPress C84hc」，此款廣色域數位印刷系統採用碳粉技術，能精準呈現CMYK色域以外的色彩，適合攝影、設計等對色彩要求極高的產業。除廣色域模式外，還能選擇標準CMYK模式，提供顧客靈活多樣的印刷效果。

其二為高印量數位印刷設備「AccurioPress C14000」，印刷速度高達每分鐘140張(A4)，並擁有3600 x 2400 dpi的高解析度，即使在高速印刷下圖像依然清晰細膩，搭配智能品質優化器 (IQ-501)自動化單元，能即時監控並自動校正色彩及正反對位，提升生產效率，生產出高品質的印刷品，透過AI智能印刷優勢，解決人員問題，藉由自動化將印刷作業流程簡化，協助操作經驗較少的人員。

其三為今年新款的黑白數位印刷設備「AccurioPress 7136」，此款機型具備九種網點設定，設定範圍可從85L(低解析度)到210L(高解析度)，可獲得更平滑、更高品質的圖像效果；最高印量可達每月324萬張(A4)，滿足黑白大印量需求且適用於多種紙張尺寸和材質；新款設備採用回收材料再製，大幅減少臭氧排出，對環境更友善的最新機種。

其四為本次首度展示的新款卷對卷數位標籤印刷機「AccurioLabel 400」，增加白色碳粉，省去過往在印刷白色時的二次套印工序；碳粉符合美國FDA食品安全規範，可應用於食品商用標籤市場；印刷速度更提升至每分鐘39.9m，並具備3600dpi x 2400dpi高解析度畫質，可清晰印出小字體、細線完美輸出；另外，搭載Konica Minolta智能品質優化器 IQ-520，可自動調整白色碳粉的不透明度、影像輪廓調整，能在快速印刷時保持色彩穩定度，協助顧客迅速交件、並擁有穩定的印刷品質，為標籤包裝產業帶來更多商機。

另外，印品加值解決方案提供數位燙金機「AccurioShine 101」，支援燙金、燙銀及其他色彩應用，滿足客戶對創意設計的需求，並且在燙金和覆膜模式下提供高效能，適用於多種紙張。

在印後加工設備上，搭配連線印後加工單元「SD-513」騎馬裝訂機，可裝訂最高12頁(300g/㎡)厚紙或200頁(64g/㎡)、書背摺頁單元能夠整齊壓製書背、手冊修邊功能可進行三邊裁切，輕鬆完成精美書冊；另有「TU-510」四邊裁切單元，提供在線四面裁切和壓痕選項，可於線上一次性且自動化處理完成印刷作業，如：卡片、名片、票據、雙面小冊子，還可裁切1,300mm長紙張不需切割機支援、壓痕單元最多可達五個摺痕。

本次康鈦科技展區以「碳索AI·智領未來」為主題，以AI智能數位印刷工廠為概念，展期中共有九場展演從印製到後加工，並結合AccurioPro Dashboard智能監控面板，為顧客展示工業5.0下的智能化印刷工廠，康鈦科技致力以發展高階數位印刷領域為目標，持續為顧客提供最新全球印刷趨勢，帶領台灣印刷產業邁向人機協作新未來。