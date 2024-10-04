短影音競爭激烈 YouTube 將推出3分鐘 Shorts 功能

全球網路用戶瘋迷短影音，YouTube4日宣布針對YouTube Shorts推出一系列更新，讓創作和互動變得比以往更加簡單且有趣。無論是想發掘新事物或投入創作，這些工具都能幫助你表達自我、獲得靈感、深入互動，以及掌握最新趨勢。包括10月15日起將能夠上傳長達3分鐘的Shorts，並在未來幾個月內改善較長的Shorts的推薦機制。

YouTube表示近期也將開始簡化播放器外觀，讓創作者的內容成為焦點，觀眾也更能專注自己所喜愛的內容。

未來幾個月內，YouTube也推出Shorts較多功能，包括用戶將能直接從YouTube應用程式內建的Shorts相機挖掘更多內容，重新混合喜愛的影片、音樂影片等素材，或從多個YouTube片段中擷取內容。另外為了幫助社群互動更深入，未來可以點進留言區前，直接從Shorts動態中預覽大家的留言與對話。

不過，為確保用戶能根據個人喜好自訂YouTube體驗，也將對用戶推出一個「顯示較少Shorts」的選項。用戶可以自己設以暫時暫時在首頁動態中顯示較少的Shorts。