緯創大馬廠訂單升溫 啟動全新「外部倉庫」以滿足所需
代工大廠緯創（3231）近年受到AI巨浪的助攻，不僅手握輝達GPU基板代工大單，更入手CSP雲端服務供應商的伺服器訂單，因此獲得市場法人的頻頻按讚。而隨著手中訂單持續升溫，旗下位於馬來西亞巴生港地區的電子製造產線，也迎來了全新的升級。公司近日在官網宣布，「旗下馬來西亞廠區正式推出全新的『外部倉庫』，而該廠區兩位大高管也親自帶領員工替業務增長進行祈福。
據悉，緯創為避免地緣政治衝擊，已啟動將生產基地進行移轉，並逐步將原先設於大陸地區的產能陸續移動至馬來西亞生產，而集團業務方向及獲利比重，也開始朝高毛利事業靠攏，在淡出消費電子市場的同時，也積極布局更高毛利的企業網通類產品。而此次緯創也期盼透過WMY（大馬廠）「外部倉庫」正式推出，能夠進一步的帶動大馬廠區、其周邊的繁榮，與集團整體發展的高度。
緯創近年為避免地緣政治衝擊，已啟動將生產基地進行移轉，並逐步將原先設於大陸地區的產能陸續移動至馬來西亞生產，而集團業務方向及獲利比重，也開始朝高毛利事業靠攏，在淡出消費電子市場的同時，也積極布局更高毛利的企業網通類產品，而團隊現階段在馬來西亞的消費性電子製造中心尚有巴生港廠區，集團除在新事業方面則持續聚焦車用電子、5G、AI伺服器等產品外，此次則將倉儲部分也完成更新。
面對最新的AI市況，緯創總經理林建勳日前則透露，整個供應鏈的狀況，都還是維持著強勁態勢，未來兩年之間市場的需求，都還是會很強勁，他坦言，目前緯創在手的訂單，至少到明年年底之前都消化不完，也因此團隊仍一直在擴充產能。展望未來，林建勳強調，「AI市場現在才剛開始」，自己也沒有看到有什麼負面的因素，往後也都還有很好的未來，外界不需要太過擔心。
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