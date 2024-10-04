傳英業達獲新單 墨國產線為支應所需、再釋主管級職缺

代工大廠英業達（2356）近年積極衝刺AI布局，在市場上有「伺服器主機板一哥」的美譽，不過隨著市場需求的不斷攀升，團隊也持續對海外各廠區的產能進行擴充，而作為英業達伺服器出貨主力的墨西哥廠，今年7月才剛宣布三廠完工投產，近日則又傳出「接獲新專案（訂單）」、為因應需求開出稀有主管職（「倉庫主管」職缺）的消息，也因此引發市場關注。

據悉，英業達作為AI伺服器代工鏈的一員，不僅手握輝達（NVIDIA）最強B100 AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計，連輝達最新的超級AI晶片GB200大單，也都取得不小的佔比。而英業達近日在社群宣布，墨國廠區因「NEW PROJECT（新專案）」所需，而開出Warehouse Supervisor（倉庫主管）的稀有職缺。

根據英業達墨西哥廠區公布的招聘計劃顯示，任何有意前來申請該職缺的民眾，在向團隊遞交求職申請之前，必須先滿足以下共三項「基本要求」，包括1. 完成所要求的學位 （Degree）、2.擁有「中級/高級英語」證照、3.且需有足夠「在職經驗」，建議大家先確認一下自身的資格是否符合，待符合條件再進行投遞、以免向隅。

事實上，自美中貿易戰爆發以來，不少台商為降低受到的衝擊，在推動「去中化」的同時，也積極將目標移向海外市場，在全球各地打造「第二、三生產基地」，而英業達也不例外，團隊日前透露，在最近討論熱度很高的伺服器產品方面，內部很早就已先考量過，有關產品可能會涉及的「安全性」隱憂，因此提前將部分產能從大陸地區，移往台灣、墨西哥等地並完成設廠。