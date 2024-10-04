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黃仁勳開金口 AI鏈安啦 「Blackwell需求很瘋狂 大家都想要到最多」

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者吳凱中林薏茹／綜合報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，新一代Blackwell架構AI晶片已全面投產。 路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，新一代Blackwell架構AI晶片已全面投產。 路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日表示，新一代Blackwell架構AI晶片已全面投產，「市場對Blackwell的需求很瘋狂」。黃仁勳登高一呼，一掃先前外界疑慮，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎及英業達等AI鏈吞定心丸，喜迎輝達最新Blackwell架構AI晶片催動的大商機。

法人指出，黃仁勳相關談話，透露AI族群後市「安啦！」不僅激勵輝達3日美股早盤股價勁揚逾3.7%，AI族群也可望扮演今天台股在連休兩天颱風假後開市的多頭急先鋒。

黃仁勳高喊需求瘋狂 圖／經濟日報提供
黃仁勳高喊需求瘋狂 圖／經濟日報提供

黃仁勳2日接受CNBC訪問時表示，最新一代Blackwell架構AI晶片已全面投產，且市場需求如「失去理智般瘋狂」。

先前市場憂心，Blackwell架構AI晶片存在設計問題導致生產受阻，恐拖累產品推出速度。不過，黃仁勳表示，Blackwell架構AI晶片生產依照計畫進行中，進展順利，客戶需求瘋狂，「大家都想要到最多，大家都想先拿到」。

黃仁勳上（9）月也於高盛技術會議上表示，客戶對Blackwell架構AI晶片需求強勁，許多客戶因晶片供給短缺而緊張，輝達正盡力做到最好，供應商也努力趕進度。

業界指出，黃仁勳看旺Blackwell需求前景，持續消弭外界對AI投資變現，及Blackwell晶片進度是否延遲的疑慮，點燃代工廠AI伺服器出貨信心。

輝達最新Blackwell架構AI晶片當中，最受矚目的當屬GB200，鴻海、廣達、緯創、緯穎等都是主要協力廠。談到GB200出貨進度，鴻海預期將在11月量產、12月出貨，主要貢獻會落在明年。

鴻海指出，AI伺服器的強勁需求將會持續，預估今年AI伺服器營收將逐季成長，維持AI伺服器貢獻今年整體伺服器業績四成的目標，並看好AI伺服器很快會成為鴻海下個兆元營收的產品。

廣達則看好，AI需求正持續升溫，下半年AI發展「只會更好」。緯創、緯穎也磨刀霍霍當中，準備大咬GB200帶來的新商機。

輝達晶片在AI硬體部署上占有主導地位，訂單主要來自微軟、亞馬遜AWS、Google等大型資料中心營運商。先前有分析師憂心各大CSP廠在新建基礎設施上花了數百億美元，卻還未有合理的財務回報。

AI 晶片 黃仁勳

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