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蘋概擠利潤 祭出三招

經濟日報／ 記者吳凱中劉芳妙陳昱翔／台北報導

全球物價飆漲，iPhone 16 Pro Max 256GB物料成本連三年創新高，惟蘋果並未因此調升新機終端售價，採「加值不加價」策略，供應商則面臨蘋果巨大的砍價壓力。面對愈來愈難賺的「蘋果財」，供應鏈要擠出利潤，必須透過加強自動化、提升良率，以及透過其他事業增加營收等三招來因應。

iPhone組裝廠鴻海（2317）、和碩近年面臨立訊精密強大的價格戰壓力，即使組裝高階產品，蘋果給組裝廠的費用卻沒有明顯上升。鴻海集團持續擴大自動化、嘗試無人工廠的措施外，集團旗下零組件廠接下更多蘋果單，藉此來維繫集團整體在蘋果訂單上的利潤。

近年手機需求持平甚至下滑，鏡頭廠大立光、玉晶光要想辦法賺更多錢，從提高「良率」著手。

壓力 蘋果 鴻海

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