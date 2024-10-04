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蘋果印度零件廠 部分復工

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

蘋果iPhone零組件的印度供應商塔塔電機3日表示，上周末遭遇大火的印度南部泰米爾納德邦工廠，將恢復部分營運。

路透報導，這場大火發生在9月28日凌晨，起火地點為這座廠區的六座廠房之一。消防和當地政府官員表示，意外發生地點為化學原料的儲藏區。

塔塔電機發言人表示：「我們計劃在3日重啟這座工廠許多區域的作業。隨著我們朝向恢復全面運轉，我們所有團隊成員都將領到完整薪資。」目前地方政府和該公司都還無法確定詳細的起火原因。

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