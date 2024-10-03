技嘉全面供應 AmpereOne 處理器伺服器

技嘉（2376）子公司技鋼科技3日宣布，首批支援完整AmpereOne處理器系列的伺服器產品現已全面上市。去年，AmpereOne處理器發布時僅為部分客戶提供支援該平台的伺服器，如今正式全面供應，更多新款將於2024年第4季末推出，將於10月7日至9日於拉斯維加斯舉行的Yotta 2024中現身。

AmpereOne處理器系列專為雲原生運算設計，具備最多192顆的Ampere自研核心、更多的DDR5記憶體插槽及128 GB/s的PCIe Gen5通道。該系列處理器在虛擬機密度、效能及每瓦效能表現上均具卓越優勢，同時也廣泛應用於AI推論、數據分析等領域。其核心數量、I/O、記憶體及雲端功能表現出色，滿足現代雲端運算的多樣需求。

「我們深信新的 AmpereOne處理器伺服器產品將符合客戶讀需求。這些伺服器針對特定工作負載進行了調校，此舉也反映了我們對客戶回饋的重視，」技鋼科技副總經理王俊民表示。「此外，我們為高核心數處理器推出了多款新產品，針對所有雲端原生運算需求提供完善解決方案。」

Ampere 產品行銷副總裁 Glenn Keels 補充道：「隨著技嘉全面提供 AmpereOne伺服器，我們同時擴展產品組合，以無與倫比的能源效率提供更高的運算密度。技嘉的伺服器涵蓋 Ampere Altra 和 AmpereOne處理器系列，為雲端原生及AI運算需求提供了廣泛的選擇。」

這款全新 AmpereOne伺服器系列展示了技嘉致力於為雲端原生工作負載提供先進解決方案的承諾。隨著全面供應，GIGABYTE伺服器產品線提供無可比擬的可擴展性、效率及效能，滿足各行各業的需求。單插槽及雙插槽配置的同步推出，確保客戶能夠有信心地利用Ampere高核心數處理器的強大效能，享受多樣化且具能源效率的設計。