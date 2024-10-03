元晶看好美日太陽能後市 第4季電池外銷比重估30%

元晶今天表示，看好美國及日本太陽能後市，預期第4季太陽能電池外銷比重顯著提升，將達25%至30%水準。

台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展原訂10月2日至10月4日在南港展覽館二館舉行，因山陀兒颱風影響，展覽順延舉行。元晶今天舉行線上媒體交流會，說明太陽能市況與展覽重點。

元晶副總經理江郅豪說，今年以來外銷營收比重約10%，成長有限，不過，持續看好美國與日本未來市況。其中，美國政府扶植在地製造態度明確，目前規劃投資的太陽能模組產線超過100GW，太陽能電池約50GW，兩者有50GW的落差。

江郅豪表示，元晶目前沒有考慮赴美國設立太陽能模組廠，對於美國市場將以銷售太陽能電池模組策略為主，希望年底至明年銷售量可以顯著成長。

至於日本市場，江郅豪說，日本客戶採用中國大陸進口產品意願較低，對於台灣廠商具發展機會。元晶預估，今年第4季太陽能電池外銷營收比重可望提升到25%至30%水準，明年不排除進一步挑戰50%。

至於台灣市場，元晶資深副總經理廖偉然表示，台灣太陽能裝置目標並不明確，是一大變數，希望政府能夠給予明確的目標。

江郅豪指出，量子系列和艾爾發系列產品是今年展覽的重點產品。量產系列產品是採用元晶在台灣製造的電池與模組，具備40年以上抗腐蝕能力，並可抗高達17級陣風。

艾爾發系列產品是元晶因應來自東南亞產品競爭所推出，由元晶在台灣製造模組，解決綠電銷售模式的電廠業主，採購進口產品卻又擔心品質與後續保固問題的痛點。