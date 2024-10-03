台灣大mo幣多會員好會買 首度出現百萬刷手

台灣大哥大近年與旗下台灣電商龍頭momo富邦媒積極合作，推出「mo幣多」獨家方案，不僅會員數達百萬人，購物金額也持續攀升，台灣大宣布，9月20日舉行「mo幣多會員日」再創佳績，首度結合iPhone 16新機話題，加上黃金及精品皮件，出現百萬刷手，累積消費額達114萬元。

日前台灣大曾公布，使用「mo幣多」會員數約百萬人，且使用「mo幣多」在momo購物消費的金額，已經占momo營收約13%。

近年台灣大持續強化mo幣生態圈，台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，mo幣為串起消費者生活圈的重要橋樑，台灣大透過mo幣，與集團等內部資源緊密結合，透過「mo幣多」專案建立mo幣生態圈，現橫跨金融、電信、電商等多元領域。

林東閔透露，用戶申辦「mo幣多」專案，獲用戶青睞，今年7月新會員占比17%。繼去年首屆「mo幣多會員日」獲得廣大用戶好評回響，今年「mo幣多會員日」擴大規模，除了「mo幣多」會員在momo購物網消費可參加購物爭霸送黃金、金幣夾夾樂等活動外，更加碼推出為期整個月，申辦台灣大「mo幣多」專案抽2024年最新iPhone、台灣大用戶於門市消費抽mo幣、獨享MyVideo影片優惠價等總計超過1,500個獎項，將科技電信生態圈融入用戶生活，帶來更多「大可能」。

台灣大指出，「mo幣多會員日」特別為mo幣多用戶預留限量60組iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max沙漠鈦金等超人氣機款，開賣後5分鐘內秒殺。

據台灣大內部統計，今年「mo幣多會員日」熱銷商品前三名類別為iPhone 16、黃金、精品皮件，今年首度出現百萬刷手，主要以購買黃金為主，當天累積消費額更達114萬元，成為購物爭霸戰冠軍，再加上台灣大贈送第一名價值超過10萬元的1兩純金9999「黃金mo幣」，等於買黃金送黃金，消費額前10名用戶消費力驚人，總消費額相較去年成長近20%。