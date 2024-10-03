颱風天宅家追劇 月付799元 1G光纖＋ＷiFi 送 MyVideo

颱風天最適合在家追劇，台灣大寬頻宣布，推出10月獨家優惠，涼爽秋季宅家追劇、喝咖啡，新用戶10月13日前於網路門市申辦300M光纖上網，月付799元，即可免費升速至1G，並免費租用3台Mesh Wi-Fi 6，加上趨勢上網防護服務。

台灣大寬頻指出，10月底前申辦「Wi-Fi滿屋通好速配」光纖上網方案，享最高2年MyVideo豪華月租（價值6,000元），以及免費租用多台Mesh Wi-Fi 6，讓您不僅暢快追劇，還能享受全屋高速網路體驗，再享好禮二選一：每月回饋160元mo幣，折抵上網月費後1G光纖上網只要839元，或是觀賞內含45個高畫質數位頻道的收視套餐。活動期間申辦上述專案，皆有機會抽市值破萬的Nespresso經典款膠囊咖啡機。

MyVideo是台灣大哥大旗下OTT TV，匯集萬部電影、戲劇、動漫等影視內容，近期也推出多部熱播戲劇，如台灣OTT平台獨家熱播的王家衛首部電影劇《繁花》；申鉉彬、文相敏主演浪漫愛情劇《凌晨兩點的灰姑娘》、懸疑劇《完美家族》；英國獨立恐怖片《小熊維尼2：噬血維尼》等。為回饋用戶，即日起至10月7日，凡觀看亞洲首部以性治療為題材的影集《今夜一起為愛鼓掌》任何一集，就有機會抽「旅居文旅」住宿券，與摯愛一同「開房追劇」。