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台灣電路板國際展會10月登場 聚焦AI趨勢

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台灣電路板國際展會TPCA Show將於10月23日至25日登場。圖為台光電去年參展照。記者尹慧中攝影
台灣電路板國際展會TPCA Show將於10月23日至25日登場。圖為台光電去年參展照。記者尹慧中攝影

台灣電路板國際展會TPCA Show 將於10月23日至25日登場，今年為25周年，主辦單位預告聚焦AI趨勢議題，包含載板與高階電路板製造、高頻、高速材料、5G通訊、淨零碳排與綠色科技及智慧工廠等相關運用。

依據預告，同期展出國際電子產業科技展、國際人工智慧物聯網展及國際光電展，四大展覽攜手合作「台灣國際電子製造聯合展覽會」，完整呈現台灣電子製造之能量。

此外，同期也將舉辦國際構裝暨電路板研討會（IMPACT），聚焦「IMPACT on Sustainable Technology 」，探討永續議題下的先進封裝製程與電路板前瞻技術，IMPACT今年首次舉辦PDC大師講堂也在10月22日於台北南港展覽一館進行。

人工智慧 光電 物聯網

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