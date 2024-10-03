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蘋果平價AI手機要來了 供應鏈振奮

聯合報／ 記者尹慧中陳昱翔／台北報導

彭博報導，蘋果新款iPhone SE最快將在年底前推出，新機不僅硬體規格全面升級，且也將首度導入Apple Intelligence功能，成為蘋果首款平價AI手機，有助於挹注和碩、鴻海、台積電、大立光、玉晶光等供應鏈業績。

據悉，新款iPhone SE暫時命名為iPhone SE 4，除螢幕有望擴大，並更新為OLED外，舊機種的實體Home鍵也會取消，改為人臉辨識，而充電口也將從Lightning轉為USB-C。

售價方面，市場推估iPhone SE 4終端售價可能將落在四九九美元（約台幣一萬五九一二元），雖然將較上一代的四二九美元貴，但由於硬體規格全面升級，加上支援AI功能，因此性價比亮眼。

蘋果近三年來都未更新平價機種iPhone SE系列產品線，導致在中國大陸市場整體市占率一年不如一年，確實需要一款平價新機來挽回頹勢，避免持續遭到華為、小米等陸系品牌廠侵蝕市占率。

法人表示，iPhone SE系列雖然是定位在平價手機，但因性價比高，因此過往機種的銷售狀況也都不錯，若iPhone SE 4未來開賣後能開出銷售紅盤，將有助於國內供應鏈業績增溫。

iPhone iPhone SE 蘋果

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