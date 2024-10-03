i16看壞銷售聲浪四起 供應鏈：現在言之過早

經濟日報／ 記者陳昱翔吳凱中劉芳妙／台北報導

蘋果iPhone 16系列新機9月20日發售後，外媒與分析師看壞銷售聲浪四起。供應鏈則有話要說，強調8、9月的新機備貨第一波熱潮確實已過，目前大客戶看來追單力度較為趨緩，但也不至於到大幅砍單，直言：「現在就說砍單時間還太早」，新機兩大組裝廠鴻海（2317）及和碩也持續樂觀看待新機表現。

巴克萊分析師表示，消費者對iPhone 16的需求疲弱，主因AI功能Apple Intelligence在歐洲和亞太地區推出的時間未定，削減這一重要市場對iPhone 16的熱情，推測蘋果可能減少第4季的iPhone 16產量。

iPhone iPhone 16 蘋果

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