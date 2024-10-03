蘋果印度零件廠失火 急調貨

路透報導，研究公司Counterpoint和一名消息人士表示，塔塔集團位在印度南部的蘋果零組件工廠發生嚴重火災，可能影響印度節日銷售旺季前的生產，進而迫使蘋果供應商從中國大陸等地方調度關鍵零組件。

塔塔的泰米爾納德邦的霍蘇爾（Hosur）工廠上周末遭遇祝融之災，導致該工廠無限期停產。該工廠為蘋果iPhone背板等零件的印度唯一供應商。

多年追蹤蘋果全球出貨狀況的Counterpoint表示，原本預估在10月底至11月初的印度節日期間，iPhone 14和iPhone 15將在當地賣出150萬支，但因為這場火災，蘋果恐僅能滿足約85%的需求，尚有最多15%的缺口待補足。

Counterpoint共同創辦人夏哈（Neil Shah）說：「印度舊款iPhone的生產將受到10%至15%影響。蘋果可透過進口更多零組件和將更多出口庫存轉到印度，抵銷這種影響。」

Counterpoint表示，蘋果供應商通常會有三到四周的背板庫存。另一名知情的業界人士則估計，蘋果可能會有八周的庫存，因此不會受到立即影響，但繼續停產，蘋果可能會在大陸建立另一條組裝線或增加輪班，以為印度的iPhone製造商確保零組件。