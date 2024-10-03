i16罩烏雲傳砍單300萬支 彭博喊未見超級換機潮

蘋果iPhone 16系列新機銷售又被唱衰，巴克萊銀行最新報告指出，蘋果可能已調降本季新機產量300萬支；彭博調查與對iPhone交貨時間的每日追蹤也透露，當下新機銷量不如去年同期，仍未出現掀起超級換機潮的跡象，預期2025年度（今年10月至明年9月）iPhone銷量僅成長3%，低於先前預期的5%。

iPhone 16系列新機9月20日上市後，銷售雜音四起，此前，包括陸系外資與另一家美系外資都看壞iPhone 16系列新機銷售，理由是AI功能未能同步上線，如今巴克萊、彭博等也加入看壞行列，更引起市場關注。

科技網站9to5Mac指出，巴克萊根據最近的供應鏈調查發現，蘋果可能已縮減iPhone一家「關鍵半導體」合作夥伴在本季的300萬支iPhone 16訂單（即砍單），根據其「實際銷售確認」，iPhone 16推出以來的銷售可能年減15%。

巴克萊認為，iPhone上季出貨量可能為5,100萬支，近來砍單後，本季出貨量「風險看來日增」。

此外，彭博調查，只有55.4%的美國iPhone用戶計劃在未來一年內換機，比率低於去年的59.9%和前年的63.5%，即使蘋果最忠實的18至24歲年輕客戶，也僅45.8%受訪者計劃在一年內換手機，低於前年的49.6%。

彭博認為，計劃換手機的iPhone用戶連年下降，換機周期拉長，原因可能是設備品質提升、價格高昂及新硬體缺乏創新。

不過，Androind手機用戶的換機意願似乎一樣低迷：54.7%受訪者打算在未來一年內換手機，低於去年的62.8%。彭博解析理由可能是中高階手機單價上漲，以及手機使用壽命的延長。

儘管蘋果大力宣傳AI新功能，彭博調查卻顯示，相較於6月的調查結果，消費者對該功能的看法幾乎沒有變化。