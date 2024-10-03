蘋果售價親民戰術 把市場做大

AI應用盛行帶動下，全球AI手機市場正以前所未有的速度大幅成長，各家品牌廠競爭推出新品，呈現百花齊放的態勢，隨著蘋果也傳出加入售價更親民的平價AI手機市場，業界看好將使得AI手機滲透率更高。

根據資策會MIC最新報告指出，隨著蘋果iPhone 16導入AI功能後，未來各家品牌廠勢必將積極擴大AI手機產品線，預估2025年AI手機滲透率達25%，全球出貨3.03億支，AI手機滲透率2028年估突破六成。

統計顯示，今年生成式AI應用已成為各大手機品牌廠新品的主要賣點，AI功能也從原先只支援旗艦磯與高階機種，在今年下半年開始有向下滲透至平價手機的跡象，而此一趨勢將在明、後年更加顯著。

業界人士認為，由於AI功能需要透過超級運算，因此未來智慧手機很可能會依照不同的價位帶，AI應用的範圍與深度也有所不同，但基本的圖像生成以及語音摘要估計將會在所有價格帶的AI手機普及。

業界分析，AI賦予智慧機新的成長動能，對產業邁向復甦有正面幫助。