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新iPad拉貨 帶旺仁寶
蘋果傳出將推出首款平價AI iPhone之際，iPad也可望有一系列改款新品問世，包括11吋與13吋的新款iPad Air，及睽違三年規格大升級的新一代iPad mini，鴻海（2317）、仁寶（2324）分別為iPad Air、iPad mini主力代工廠，將喜迎升級拉貨商機。
業界人士指出，鴻海拿下iPad Air的全部構件訂單，相關零組件出貨動能看俏，由於零組件毛利優於組裝業務，將挹注鴻海毛利率向上。
蘋果今年稍早更新iPad Air系列產品，搭載M2晶片和增加13吋螢幕的選項，並傳出蘋果計畫生產代號為「J607」和「J637」的新款iPad Air，將專注於內在改良。
蘋果11吋和13吋的新款iPad Air，傳將有更新版的巧控鍵盤Magic Keyboard配件，這些配件將把iPad Pro鍵盤的部分功能帶到中階市場。
除iPad Air外，蘋果新款iPad mini也要來了，時間可能是2024年底。蘋果iPad mini產品線於2021年9月全面更新，也是蘋果2012年推出該產品線以來，最大的一次規格變革。
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