蘋果推平價AI手機 和碩、鴻海等可望迎新一波訂單

經濟日報／ 本報綜合報導
彭博報導，蘋果準備在今年底至明年初發表新款平價手機iPhone SE，名稱暫訂iPhone SE 4，不僅硬體全面升級，也將導入Apple Intelligence功能，成為首款平價AI iPhone。 （美聯社）
彭博報導，蘋果準備在今年底至明年初發表新款平價手機iPhone SE，名稱暫訂iPhone SE 4，不僅硬體全面升級，也將導入Apple Intelligence功能，成為首款平價AI iPhone。 （美聯社）

彭博報導，蘋果準備在今年底至明年初發表新款平價手機iPhone SE，名稱暫訂iPhone SE 4，不僅硬體全面升級，也將導入Apple Intelligence功能，成為首款平價AI iPhone。

若消息成真，將是近三年來，iPhone SE首度改款。市場預期，平價AI iPhone訂價約500美元（約新台幣1.6萬元）內，對標三星、OPPO等非蘋大廠中價位AI手機，鎖定新興市場與果粉第二支iPhone需求，和碩（4938）、鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）、玉晶光（3406）等供應鏈喜迎新一波訂單。

彭博資訊報導，蘋果已接近生產內部代號「V59」的升級版iPhone SE，除螢幕有望擴大，並更新為OLED外，舊機種的實體Home鍵也會取消，改為人臉辨識，而充電口也將從Lightning轉為USB-C。

蘋果傳推首款平價AI iPhone 圖／經濟日報提供
蘋果傳推首款平價AI iPhone 圖／經濟日報提供

升級版iPhone SE傳轉用無邊框螢幕，外觀將類似iPhone 14，包括正中央上方的凹口（也稱瀏海），將是iPhone SE在2022年增添5G上網功能以來的首次更新。目前的iPhone SE與iPhone 8更相似。

新款iPhone SE預料將支援蘋果即將推出的AI工具Apple Intelligence。iPhone SE大改版，將有助蘋果在低階智慧手機市場與Android裝置相競爭，尤其是在中國大陸地區。目前iPhone SE售價為429美元，比許多競爭對手的定價貴，若改款到看起來更像同系列的高階產品，有助吸引預算較低的消費者，可望贏回市占率。

業界人士認為，若軟硬體規格如同外電所述，iPhone SE 4的確很有市場競爭力，畢竟目前的iPhone SE 3在許多硬體方面均已過時，而三年的時間也應該足以讓原先iPhone SE系列的用戶願意換機。

若從價格角度分析，由於iPhone 16最低規版本售價為29,900元起，Pro版本最低規也要36,900元起，因此與iPhone SE 4的價格仍有不小的落差，因此對預算有限的消費者來說，特別具有吸引力。

法人表示，iPhone SE系列雖然是定位在平價手機，但因性價比高，因此過往機種的銷售狀況也都不錯，若iPhone SE 4未來開賣後能開出銷售紅盤，亦將有助於國內供應鏈業績增溫。

據悉，iPhone SE 4組裝廠為和碩與鴻海，和碩占比略高，處理器則是台積電操刀，入門機種快速衝量也有助於台積電相對成熟的製程產能利用率維持高檔，鏡頭模組據傳則是大立光、玉晶光聯手供貨，未來新品上市後，上述供應鏈業績均有望雨露均沾。

（編譯季晶晶、記者尹慧中、劉芳妙、吳凱中、陳昱翔）

iPhone iPhone 14 iPhone SE

延伸閱讀

路透：蘋果印度供應商工廠大火無限期停產 恐被迫改從大陸等地調貨

為iPhone殺人？印度2男網購貨到付款 竟奪手機「勒死送貨員拋屍」

中職／台粉送iPhone 16 Pro+奢華配件 啦啦隊南珉貞：很神奇

日本長野蘋果音樂節新設浪漫台灣舞台 樂迷嗨翻

相關新聞

蘋果推平價AI手機 和碩、鴻海等可望迎新一波訂單

彭博報導，蘋果準備在今年底至明年初發表新款平價手機iPhone SE，名稱暫訂iPhone SE 4，不僅硬體全面升級，...

高通5G晶片連發 帶動晶圓一哥先進製程產線熱轉

業界傳出，高通可望在10月下旬舉辦的年度驍龍論壇上，發表最新5G旗艦晶片驍龍8 Gen 4之後，明年首季再推同家族的驍龍...

智慧經營／緯創集團董事長林憲銘 四大理念 轉動企業

代工大廠緯創董事長林憲銘執掌緯創23年以來，奉行「外圓內方」的人生價值觀，及經營企業的四大理念，誠懇、熱忱、謙虛及利他，...

微軟助攻做大AI PC商機 Copilot+將擴大支援英特爾、超微筆電

微軟最強AI功能套裝工具「Copilot+ 」11月開始支援搭載英特爾、超微等x86架構特定型號CPU的AI PC，打破...

Windows改版 新AI功能吸睛

微軟（Microsoft）正式推出年度大改版Windows 11更新，主要為「Copilot+ PC」相關人工智慧服務，...

蘋果售價親民戰術 把市場做大

AI應用盛行帶動下，全球AI手機市場正以前所未有的速度大幅成長，各家品牌廠競爭推出新品，呈現百花齊放的態勢，隨著蘋果也傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。