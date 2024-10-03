蘋果推平價AI手機 和碩、鴻海等可望迎新一波訂單

彭博報導，蘋果準備在今年底至明年初發表新款平價手機iPhone SE，名稱暫訂iPhone SE 4，不僅硬體全面升級，也將導入Apple Intelligence功能，成為首款平價AI iPhone。

若消息成真，將是近三年來，iPhone SE首度改款。市場預期，平價AI iPhone訂價約500美元（約新台幣1.6萬元）內，對標三星、OPPO等非蘋大廠中價位AI手機，鎖定新興市場與果粉第二支iPhone需求，和碩（4938）、鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）、玉晶光（3406）等供應鏈喜迎新一波訂單。

彭博資訊報導，蘋果已接近生產內部代號「V59」的升級版iPhone SE，除螢幕有望擴大，並更新為OLED外，舊機種的實體Home鍵也會取消，改為人臉辨識，而充電口也將從Lightning轉為USB-C。

蘋果傳推首款平價AI iPhone 圖／經濟日報提供

升級版iPhone SE傳轉用無邊框螢幕，外觀將類似iPhone 14，包括正中央上方的凹口（也稱瀏海），將是iPhone SE在2022年增添5G上網功能以來的首次更新。目前的iPhone SE與iPhone 8更相似。

新款iPhone SE預料將支援蘋果即將推出的AI工具Apple Intelligence。iPhone SE大改版，將有助蘋果在低階智慧手機市場與Android裝置相競爭，尤其是在中國大陸地區。目前iPhone SE售價為429美元，比許多競爭對手的定價貴，若改款到看起來更像同系列的高階產品，有助吸引預算較低的消費者，可望贏回市占率。

業界人士認為，若軟硬體規格如同外電所述，iPhone SE 4的確很有市場競爭力，畢竟目前的iPhone SE 3在許多硬體方面均已過時，而三年的時間也應該足以讓原先iPhone SE系列的用戶願意換機。

若從價格角度分析，由於iPhone 16最低規版本售價為29,900元起，Pro版本最低規也要36,900元起，因此與iPhone SE 4的價格仍有不小的落差，因此對預算有限的消費者來說，特別具有吸引力。

法人表示，iPhone SE系列雖然是定位在平價手機，但因性價比高，因此過往機種的銷售狀況也都不錯，若iPhone SE 4未來開賣後能開出銷售紅盤，亦將有助於國內供應鏈業績增溫。

據悉，iPhone SE 4組裝廠為和碩與鴻海，和碩占比略高，處理器則是台積電操刀，入門機種快速衝量也有助於台積電相對成熟的製程產能利用率維持高檔，鏡頭模組據傳則是大立光、玉晶光聯手供貨，未來新品上市後，上述供應鏈業績均有望雨露均沾。

（編譯季晶晶、記者尹慧中、劉芳妙、吳凱中、陳昱翔）