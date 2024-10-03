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Windows改版 新AI功能吸睛

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

微軟（Microsoft）正式推出年度大改版Windows 11更新，主要為「Copilot+ PC」相關人工智慧服務，涵蓋系統內搜尋、截圖及後製修圖等AI功能；其中，亮相後即因侵犯用戶隱私疑慮，而被迫延後的「回顧」（Recall）功能，也將在本次改版後正式上線，搭載高通（Qualcomm）Snapdragon X系列的AI PC將優先在「Windows測試人員計畫」內體驗。

微軟今年推出Copilot+人工智慧功能中，回顧是最受矚目的應用之一，該服務透過截圖紀錄用戶的電腦操作，並透過AI文字、圖像辨識技術，讓用戶可以使用自然語言搜尋。但此功能引發大眾對於微軟侵犯隱私的質疑，微軟最後決定延後推出該服務。

微軟在本次更新中指出，回顧能在默認情況下更加安全，新服務上線將於10月開始。

其中，搭載高通Snapdragon X系列的AI PC將優先在「Windows 測試人員計畫」內體驗，至於x86陣營的英特爾（Intel）與超微（AMD）晶片的AI PC則要等到11月。

目前儘管市面上AI程式百花齊放，但真正堪稱「殺手級」應用只有微軟的Copilot，市場的接受度愈高，愈能帶動AI PC銷量，加速AI PC的滲透率，尤其對商用市場將帶來正面效益。

宏碁（2353）營運長高樹國曾分析，商用PC市場由於長年採用x86架構，因此第4季在英特爾新產品上市下，理論上將帶動商用PC市場的需求，且因微軟明年將停止支援Windows 10作業系統，也將對商用市場帶來一定的幫助。

AI Windows 微軟

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