微軟助攻做大AI PC商機 Copilot+將擴大支援英特爾、超微筆電

微軟最強AI功能套裝工具「Copilot+ 」11月開始支援搭載英特爾、超微等x86架構特定型號CPU的AI PC，打破原本由安謀（Arm）架構獨享的態勢。由於x86架構是目前PC主流，市場看好「Copilot+ 」開始支援英特爾、超微筆電之後，將助力AI PC市場銷售，助力宏碁（2353）、華碩（2357）、廣達（2382）等PC鏈搶攻年底旺季商機。

微軟5月發表專為生成式AI設計的全新Windows PC 「Copilot+PC」，是帶有NPU的Windows PC新名詞也是新標準。根據微軟定義，裝置須達到40 TOPS以上水準，且全天候電池續航，並可以存取最先進AI模型，被業界譽為是「真AI PC」的標準問世，是AI PC界一大變革。

微軟擴大Copilot+支援機種 圖／經濟日報提供

惟到目前為止，相關AI功能僅支援搭載高通以安謀（Arm）架構打造的驍龍X系列CPU的AI PC，儘管超微、英特爾都有推出符合「Copilot+ PC」標準的機種，但微軟直到近期才對外宣布，支援x86架構CPU的 AI PC將從11月開始進入測試。

根據微軟訊息，採用超微Ryzen AI 300或英特爾Core Ultra Series 2處理器的AI PC，都能在11月起加入「Windows 預覽體驗計劃」，解鎖Copilot+ PC的AI功能。

高通CPU因採用安謀（Arm）架構，在WoA （Windows on Arm）軟體生態系支援性方面不如x86架構下，導致搭載高通處理器的AI PC自今年6月上市以來，銷售表現不如市場預期。

市場看好，隨著搭載超微、英特爾等處理器的AI PC即將啟用Copilot+AI功能，有望帶動相關PC品牌商後續銷售，包含惠普（HP）、戴爾（DELL）、聯想、宏碁及華碩等。

宏碁董事長陳俊聖先前預估，一個半導體製程規劃需要二至三年時間，何時進入量產也有一定的時間表，從半導體製程發展來看，可以預測明年宏碁算力超過40 TOPS的AI PC出貨占比將達到40%。

華碩共同執行長許先越曾表示，目前用微軟最嚴格的Copilot+ PC架構定義，市面上只有高通的解決方案，以此計算，華碩在美國、加拿大都處於領先地位，市占率超過兩成。

緯創預期，今年AI PC滲透率有限，但有意換機用戶將升級AI PC納入評估。