智慧經營／緯創集團董事長林憲銘 四大理念 轉動企業

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘執掌緯創23年以來，奉行「外圓內方」的人生價值觀，及經營企業的四大理念，誠懇、熱忱、謙虛及利他，一路帶領緯創披荊斬棘、化危機為轉機，接下來更將善用AI的力量，引領緯創放眼未來「未知的未知」。

林憲銘在1979年加入宏碁集團，歷練過多項職務，稱自己大概是宏碁裡換過最多職務的人，除了沒有在法務、財務單位任職，包括售後服務、工程師、PM、銷售到行銷事業單位他都經歷過，一路基層做起、最終升任宏碁集團總經理。

不常開會 空下時間思考

2000年底，宏碁啟動第二次企業再造，林憲銘隔年帶領研發製造服務事業（DMS）獨立出來成立緯創公司，也是台灣最早將代工與品牌事業分家的企業。

一路走來，在林憲銘帶領下，緯創如今已成長茁壯、成為市值逼近3,000億元的ICT大廠。

「我大概是比較懶惰的CEO，平常很少跟部屬開會，利用80%時間把日常營運做好，將20%的時間空下來思考、看書或胡思亂想」，林憲銘笑著說。

林憲銘從一開始每周用半天，進而一天、兩天來思考經營面向，到後來也用這些時間思考如何達到股東權益平衡，眼光因此看得更遠，也較早意識到ESG的重要性。

林憲銘透露，自己在大學時期的黃金歲月就接觸佛學，立定人生價值觀的根本就是「外圓內方」，「外圓」是行事的圓融、「內方」是不變的良知，且要常存感恩之心，他並將這份價值觀與處事態度帶進企業。

林憲銘經營企業最看重四個面向，第一，做人一定要誠懇，在與部屬、同仁討論事情時，別人可以非常快的看出你是否有誠意，不要自以為聰明。

第二是熱忱。林憲銘認為，經營企業最重要的就是熱忱，若沒有熱忱就做不久，自然也沒有機會成為領導者。

第三是謙虛為本。林憲銘說，緯創近幾年經營得還不錯，但無論做得好或不好，都要記得低頭，只有謙虛才能聽到真正對自己有幫助的聲音。

第四是利他。林憲銘認為，企業若沒有做到利他，就不會有價值，也不會成為成長的企業，難以發揮影響力。

發掘未知 掌握科技脈動

除了秉持四大理念經營企業之外，隨時掌握科技進步的脈動也是林憲銘帶領緯創抓住AI商機的一大關鍵。

林憲銘從緯創內部看到AI應用絕對有其必要性，他認為，企業若無法善用AI的力量，將每個人的產值變成兩倍、甚至三倍，很難應付如此劇烈變動的市場與科技的進步。

就林憲銘看來，從科學角度出發，AI將來最大的貢獻，是能夠找到未來「未知的未知」，而有能力發掘未知的未知，才能解決更多不可思議的事。