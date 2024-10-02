標普：台灣電力供給短缺 將使台積電晶片生產面臨風險
標普全球評級於出版的「電力逐漸成為台積電的信用風險」報告指出，台灣電力供給有限的成長將使台灣積體電路製造公司（台積電）高耗電的晶片生產面臨考驗。對半導體產業而言，供電充足且穩定為相當重要的一環，而身為市場龍頭的台積電（AA-/穩定/--）因台灣電力基礎設施而面臨潛在的風險。
標普指出，雖然台積電（2330）在未來三至四年所面臨的風險仍在可控管的範圍，但該公司對電力供應風險的管理將為關鍵。台積電強大的定價能力使該公司處於較有利的地位，並抵消電力成本可能增加所造成的影響。 不過，長遠來看，電力短缺可能會限制台積電在台灣的晶片產能擴張幅度。
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