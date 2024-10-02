緯穎拚「2030廠區100%綠電」終極目標 高管曝：光電、風電都還要買

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器「小金雞」緯穎（6669）近年成功搭上晶片巨擘輝達（NVIDIA） 所催生的「AI人工智慧浪潮」、不僅成功在伺服器市場中完成卡位。面對席捲全球的「淨零碳排」趨勢，緯穎財務長暨發言人陳昌偉分享，台北廠區於前年（2022年）起就已完成「全面使用綠電」、台南廠區自從去年（2023年）將「綠電」導入後，也持續衝刺（綠電）的導入規模，而截至目前台南廠使用的電力，約已有20%成功以綠電取代。

緯穎作為輝達（NVIDIA）長年緊密合作的夥伴，也被外界稱為市場中「最純的AI大廠」，而團隊為因應不斷快速擴大的訂單量，也不斷擴大自家在AI伺服器方面的布局、不過面對市場積極推動的「2050淨零碳排」目標，緯穎為避免對地球的環境繼續造成更多的影響，也拋出「2030所有廠區100%綠電」的發展願景，也持續降低自家在生產時使用到的一般用電，並以購買「綠電」的方式，對市場的未來也帶來實質的幫助。

陳昌偉指出，團隊持續推動「2030年實現100%再生能源」的目標，展望2024市場發展，他透露，緯穎將在今年下半年再度擴大旗下採購的「綠電」比例，而隨著綠電占比逐步上升，團隊除了持續的累積更多實際的數據外，同時團隊在相關的「應用」技術方面，以及「採購」方面，也將持續擴大。他坦言，團隊最初將綠電導入「工廠」時，市場的態度多偏保守，不過那其實只是因為剛開始導入、不太熟悉才會導致這種狀況。

不過他也分享，台南廠區的「日照時間」已經比台北還要長很多，而若依照夏天日照較長的情況來看，光是一天累積的「日照型綠電」，應該就可以提供廠區「三分之一」天運作來使用。事實上，綠電導入的腳步已經算是很快了，從去年底繳出的「個位數」，一路向上衝刺，目前到暑假已達到21%，而團隊為達成「2030年100%綠電」的目標，除了在廠區屋頂裝載太陽能板，提升儲存綠電的效率外，其次則是向離岸風電業者購買「風能型的綠電（風電）」，來逐步提升綠電的占比。