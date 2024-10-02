群創加值廢液晶材料 智慧調光助綠建築節能減碳

面板廠群創光電今天表示，積極布局廢液晶材料綠色加值循環再利用，並透過再生混合液晶技術，打造15吋透明調光玻璃屋，根據環境光線自動調節透光度，降低建築空調能耗，有助智慧綠建築節能減碳。

群創透過新聞稿指出，廠內積極布局面板全循環再利用，每年消耗約85噸液晶材料，其中95%轉化為產品，約2%因製程損耗無法利用，3%因製程問題成為不良面板。

因應損耗和需報廢的液晶，總經理楊柱祥表示，群創成立智能循環液晶萃取中心，透過液晶純化技術，落實廢液晶循環再利用。不過由於廠內使用的液晶種類繁多，隨著產品特性不斷提升，部分廢液晶無法回到原製程使用，形成呆滯料。

群創指出，攜手工研院材化所合作「廢液晶材料循環再製」，蒐集無法回用的液晶，包括液晶呆滯料和面板不良品的報廢液晶，透過萃取技術進行液晶提取、分類、分群，調配出智慧調光窗液晶規格。

群創說明，以56片2吋廢液晶加染料玻璃模組，製作成15吋全循環透明調光玻璃屋，讓廢棄液晶材料循環再利用，開創再利用新途徑，製作能綠色永續的智慧調光窗戶。

群創表示，透明調光玻璃屋可按照環境光線自動調節透光度，降低建築空調能耗，有助智慧綠建築節能減碳。同時，循環液晶再利用技術，將工廠內剩餘的液晶材料轉化為高附加值產品，可落實「廢液晶材料高值化、廢棄物全循環化」面板全循環目標。