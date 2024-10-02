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三星 AI 旗艦平板 Tab S10+上市 遠傳加碼 AI 手機優惠價
遠傳（4904）近期獨家開賣三星AI旗艦手機Galaxy S24 FE，宣布4日將開賣三星AI旗艦平板Galaxy Tab S10+ WiFi。全新Galaxy Tab S10+配備12.4吋大螢幕，結合Galaxy AI功能的全新AI工作站，包含搜尋圈、筆記助理與塗鴉轉圖像的AI智繪鍵等功能，無論是提升工作效率、支援創意創作，或是提供極致的娛樂體驗，是現代商務人士與學生族群工作學習的最佳利器。
迎接AI旗艦平板，遠傳推出Galaxy Tab S10+ WiFi上市優惠，搭配5G指定方案，最低月付599元就可享飆網體驗，獨家送30W旅行充電組與Galaxy Fit3智慧手環。迎接AI換機潮，遠傳獨家上市三星年度壓軸潮流AI旗艦機Galaxy S24 FE，同步推出震撼入手價，月付999指定專案0元起。
除最新旗艦平板外，遠傳日前也獨家開賣三星年度壓軸旗艦新機Galaxy S24 FE（8+256G）。遠傳祭出震撼入手價，原價22,990元的Samsung Galaxy S24 FE，搭配月付999元指定專案享開賣加碼，新機最低0元起帶走。
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