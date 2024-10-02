全球首創！群創再生混合液晶 打造15吋透明調光玻璃屋

群創（3481）光電致力電子垃圾挖礦，為全球第一個廠內面板全循環綠色企業，每年消耗約85噸液晶材料，其中95%成功轉化為產品，約2%因製程損耗而無法利用，3%因製程問題成為不良面板。因應這些損耗和需報廢的液晶，總經理楊柱祥表示，群創成立智能循環液晶萃取中心，獨家液晶純化技術，有效實現廢液晶的循環再利用。然而，由於廠內使用的液晶種類繁多，且隨著產品特性不斷提升，部分廢液晶無法回到原製程使用，形成呆滯料。

群創光電攜手工研院材化所以「廢液晶材料循環再製」為題，獲得環境部資源循環署計畫支持，群創蒐集無法回用的液晶，包括液晶呆滯料和面板不良品的報廢液晶，透過萃取技術進行液晶的提取、分類、分群，調配出最佳智慧調光窗液晶規格。

開發智慧調光窗的關鍵挑戰在於，如何從廠內的廢液晶材料中提取並調配出具有相應光學性能的液晶，並篩選出適合的二色性染料是一大挑戰。

為實現該技術應用，群創採用了偶氮類與蔥醌類混合的二色性染料，這些材料的調配基於液晶的低黏度、高相轉移溫度及高雙折射率等特性，這使得液晶在智慧調光窗的應用中能夠具備穩定且高效的光學調節功能。具有高光穩定性和耐熱性強等特色，確保智慧窗戶在不同環境下的穩定表現。比對新鮮液晶製成智慧調光窗戶暗態穿透率規格，本案以添加1%染料之循環液晶，可符合穿透率暗態<40%/亮態>70%之規格，表現最佳。此次全球首發，以56片二吋廢液晶加染料玻璃模組，製作成15吋全循環透明調光玻璃屋，成為2024 國際電子廢棄物管理網絡年會國際展會一大亮點，贏得國際循環經濟專家一致肯定。