ASML 推 ESG 循環經濟 機台在地維修、攜手供應鏈廠商減碳

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）今日表示，將ESG納入公司的策略重點，長年投注於永續經營，連續五年受到「天下永續公民獎」肯定，今年更首度榮獲外商企業組冠軍，同時再度蟬聯「天下人才永續獎」外商企業組第二名。這些殊榮彰顯ASML在台長期針對環境永續、企業承諾和社會參與的不懈努力。另外推動在地化維修機台減少碳足跡，林口廠與台南廠在今年達到100%綠電使用外，並攜手供應鏈廠商減碳。

ASML台灣暨東南亞區總經理陳文光表示 :「ASML將ESG納入公司的策略重點，期望透過具體作為和我們的影響力，為我們的利害關係人創造長期的永續價值。隨著產業與公司的發展，ASML希望在持續幫助客戶提高運算力的同時，盡量減少浪費、能源使用和碳排。因此，我們專注於提高能源效率及循環經濟。而在社會承諾部分，我們則致力於打造最佳工作場域、創造非凡員工體驗，同時建立和維護負責任的供應鏈，推動我們生態系統的創新，並期望成為我們社區的重要合作夥伴，在各個面向落實企業社會責任、創造淨正效益！」

從「修好」之中找到創新，推動循環經濟、落實永續價值

ASML表示，推動循環經濟不遺餘力，致力延長產品的生命週期，2010年至今，整新修復後再回到市場上的機台超過130台；公司成立40年至今，仍有95%的機台還在客戶端運作。ASML的林口廠為ASML第5個全球再利用維修中心（Global Reuse Center，GRC），更擁有在地化維修「機台維修保養的工具」的硬實力。在過去，損壞工具會直接運回歐美原廠檢修，來往間不免曠日廢時，現在透過在地化的方式，不但可顯著縮短維修時間、加速協助客戶復歸機台，更可減少碳足跡。

積極導入再生能源，超前布局價值鏈淨零碳排

ASML說明，目標在2025年實現範疇1、2的淨零碳排、於2030年達成上游供應鏈淨零、並於2040年達成整個企業價值鏈的零碳排，比聯合國所訂立2050年完成淨零碳排的目標提早10年之多。2024年ASML於在台據點正式導入綠電，除了加速林口廠與台南廠在今年達到100%綠電使用外，更在各據點推動節電配套措施，透過「導入綠電」與「內部節能措施」雙管齊下，同步加強員工在節能減碳作業上的認知與參與。同時更與台灣供應鏈廠商協力進行減碳專案，包括透過在包材在地化大幅降低空運碳排放，以及優化物流配用作業，減少單趟料件運輸造成的不必要環境成本，加速整體產業導入永續思維。

獨家教材、培力師資、接軌職場，為台灣培育科技人才

ASML全球ESG發展策略中，STEM科普教育為其中一重要環節，為解決中小學端推動STEM科普教育時所面臨師資不足、城鄉資源不均，以及半導體產業人才不足的問題，ASML與非營利組織和大專院校合作，共同推動「半導體光學科普教育計畫」，從「創新教材、培力師資、 接軌職場」三大面向著手，為台灣培養科技人才。其中，ASML於2022年首度引進與梵谷博物館共同開發的「光學藝術教材」，隔年擴大培育教師與工程科系學生，將光學科普教育落實於偏鄉中小學課堂中。透過該計畫，ASML成功將獨家光學藝術科普教材上架教育平台，同時培訓574名教師及大學生，並帶領近290位企業志工固定到偏鄉學校陪讀和帶領科普實驗，迄今已超過50,000名學生、50所偏鄉學校直接受益。

鼓勵內轉輪調，為「多元人才」打造非凡員工體驗

ASML台灣暨東南亞區人資長劉伯玲強調：「作為產業領導者，ASML深信廣納「多元人才」是讓公司保持創新與成長的關鍵。因此，ASML致力於打造一個多元包容的工作環境，讓不同背景的員工在此找到歸屬、發揮所長。」此外，ASML十分重視員工培訓與發展，2023年平均每位員工的受訓時數高達60小時，居業界之冠；累積年度培訓總時數超過27萬小時。ASML更打造全球職涯發展平台，開放員工於16個國家輪調或轉職，2023年ASML有超過660位台灣員工成功申請內部轉職，占當年員工人數14%。