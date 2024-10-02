經貿辦：加入 CPTPP 不只台灣獲利 也能增強會員經濟韌性

行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮2日指出，面對當前的各種挑戰，包括氣候變遷、供應鏈中斷、數位轉型、地緣政治緊張、經濟脅迫等，台灣更需要加入CPTPP，且CPTPP是一個具韌性的法律架構、高標準規範與市場開放、占全球GDP達15%的經濟體量，台灣若加入將是成員中規模第六大經濟體，僅次日、韓、加、墨、澳。並強調，台灣加入CPTPP絕對不會製造麻煩，而是會與所有會員密切合作，一起促進穩定經貿環境，並在亞太地區開花結果。

楊珍妮於「促進供應鏈韌性，CPTPP應有思維與策略」國際研討會以「台灣的CPTPP之路」（Taiwan’s Path to the CPTPP）為題發表專題演講。

楊珍妮提到，賴總統在就職演說中，重申台灣加入CPTPP等區域經濟整合之堅定決心，當前世界遭逢供應鏈中斷、氣候變遷、數位轉型、地緣政治緊張、經濟脅迫等各種挑戰，使各國尤為重視經濟安全與供應鏈韌性。尤其是台灣在疫情期間仍能維持一定水準的經濟體質，從數據上也能看出，台灣在近幾年的經濟成長率都維持在3.1％-3.2％，不過現在面臨更多挑戰，這些挑戰都已經超越大家的想像，且這些挑戰也已無法依靠單一國家去面對，大家都應該要集結力量，有效合作一起解決這些問題，CPTPP就是能夠讓大家一起面對並克服這些挑戰的框架。

楊珍妮說，CPTPP的整體產值達15.4兆美元，占全球GDP達15%的經濟體量，根據先前中經院曾做過的研究分析中顯示，台灣如果長期無法加入CPTPP的話，我們的GDP成長將會損失1.6％與此同時CPTPP的會員國也無法獲得台灣能為其帶來的優勢；未來如果台灣能更夠加入，GDP在CPTPP成員中規模為第六大，亦必須與他國合作方能因應。而CPTPP具韌性的法律架構、高標準規範與市場開放，使CPTPP成為台灣必須追求加入的貿易協定。

楊珍妮說，倘若台灣加入CPTPP，將可扮演積極的角色，促進CPTPP的供應鏈韌性。台灣自由的經濟體制廣受國際認可、在雙邊貿易協定中納入環境、勞工、數位的高標準規範，並遵循貿易承諾，無論在世界貿易組織（WTO）或雙邊投資協定下，均未曾在爭端訴訟或投資仲裁程序下擔任被告，另外在國際上台灣在亞洲經濟自由度排名第二，全球排名第四，這些紀錄都是顯示台灣是可信賴的貿易夥伴。且台灣目前也持續與美國、英國進行雙邊貿易談判，且都是符合高標準。

楊珍妮也強調，台灣加入CPTPP絕對不會製造麻煩，而是會與所有會員密切合作，一起促進穩定經貿環境，並在亞太地區開花結果。

對於台灣加入能為會員帶來的好處，楊珍妮說，從供應鏈韌性的角度來看，台灣是可靠的供應鏈夥伴，在新冠疫情期間，全力擴大產能，供應全球對於晶片與資通訊產品的需求。台灣在晶圓廠製造占全球市占率達60％，先進封裝占全球市占率53％，由此可見台灣有著相當強健的工業生態系，在台灣強韌的產業生態系中以豐沛的人才為基礎、以中小企業與產業聚落為骨幹，在電動車、AI、生技、醫療等產業，都發展出堅強實力。

楊珍妮也提到，台灣與CPTPP成員的產業性質互補，台灣作為可信賴夥伴，願對CPTPP成員在半導體等產業的人才培育上貢獻所長。如果台灣能加入CPTPP，藉此與成員打造更具韌性的供應鏈，將能進一步發揮雙方經濟往來的成長潛力。台灣也做了很多投資，像是半導體晶圓廠等，在人才方面也擬定了訓練計畫，另外台灣也願意提供CPTPP會員相關人才方面的培育計畫。

不過，楊珍妮說，目前台灣與CPTPP成員間的貿易額僅占25%，希望未來能透過友岸外包、製造業回流等持續跟CPTPP成員密切合作，為雙方創造更多的獲益，這點我國也相當有信心。

最後，楊珍妮也強調，「台灣已經準備好了」，台灣在綠色經濟、包容成長與數位轉型方面已有具體政策與作為，包括訂定2050溫室氣體淨零排放目標與積極制定碳定價、在與美國、加拿大、英國之貿易與投資相關協定中納入協助婦女、原住民及微中小企業之規範並加入《原住民族經濟貿易合作協議》（IPETCA）、支持資料自由流通與個人資料保護並注重資訊安全以強化數位治理等，強調台灣已準備好與CPTPP成員共同打造新時代的貿易規範。

楊珍妮在結論中表示，台灣加入CPTPP不僅是對台灣有利，也能增強所有會員國的經濟韌性，希望透過上述說明，讓各界瞭解台灣加入CPTPP的必要性，並展現台灣能夠協助促進CPTPP經濟韌性；盼聽取各界卓見，共同加強推動台灣的申請案，早日實現台灣加入CPTPP。