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智邦取得深圳木犀股權 法人為後續效益按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

智邦（2345）擬將其持有昊陽天宇科技（深圳）100%股權出售予深圳木犀網路有限公司（名稱暫定），另一子公司Accton Technology（China）Co., Ltd.也擬將其持有智邦大陸科技有限公司100%股權出售予深圳木犀網路有限公司。總金額人民幣5億元，其中為現金人民幣3億元及以淨資產人民幣2億元交換深圳木犀網路有限公司40%股權。

法人機構指出，昊陽天宇科技主要業務為高端網絡交換機之生產及銷售；智邦大陸科技主要業務為銷售電腦網路相關產品；新成立的深圳木犀網路未來主要業務有計算機科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓，計算機軟硬體及相關配套設備的批發、零售，從事貨物及技術的進出口業務。

智邦與神州數碼集團策略合作，共同合資成立木犀網絡有限公司，雙方將在生產製造、設計開發、通路銷售進行整合，除持續提供高品質設計製造服務，也將與神州數碼集團合作發展創新高速網路解決方案，在既有客戶基礎上，共同探索新客戶、新市場、新技術、新模式的全新可能。

未來智邦與神州數碼集團將透過合資公司，共同在AI持續驅動的高速算力與網路傳輸的趨勢下，擴大滿足中國大陸客戶快速增長的創新技術需求，智邦受惠現有美系客戶快速成長趨勢不變，除此外，更有機會拓展中國大陸市場潛在商機。

分析師認為，藉由神州數碼集團資源導入，並由陸系管理層主導木犀公司未來的開發，更能掌握當地市場發展，更深入大陸資通訊市場的脈絡網路，又可降低中美之間地緣政治衝突帶來的風險，並由新成立的陸系公司木犀於第一線面對中國大陸市場的未來發展方向，智邦則提供生產經驗與技術支援。

考量智邦受惠資料中心需求快速成長、高階產品滲透增加與AI 導入加快，預期今、明年營運可望再度創高，持續看好營運後市。

智邦 深圳

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